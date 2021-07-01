被害人訴訟資訊獲知平台 擴大全國辦理

法務部今晚表示，為保障犯罪被害人資訊獲知而建置平台系統，平台使被害人可得知加害人偵審案件進度、出監等資訊，經多個地檢試辦後，擴大於今天全國正式上路。

法務部長蔡清祥對此議題十分重視，主動提出並與司法院共同建置後，於今年1月1日起，先後擇定台灣台北、新北、屏東、台中、南投、新竹、桃園、雲林、高雄、橋頭、嘉義、台東、澎湖、金門、連江等15個地方檢察署及地方法院試辦後，並制訂「檢察機關辦理被害人刑事訴訟資訊獲知平台應行注意事項」，供檢察機關參循，據以落實與犯罪被害人相關的保護措施。

法務部指出，「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」是以殺人、重傷、性侵害、強盜、擄人勒贖等重大犯罪案件及其他檢察官認有必要通知的案件，依被害人或其特定親屬之聲請，由受理聲請的司法機關（包括檢察署、法院）審核後，開始啟動被害人刑事訴訟資訊獲知平台的運作。

包括訴訟進行中的偵查、審理及執行各階段，被害人均可以透過此平台獲知檢察官、法官對被告諭知的強制處分、案件偵查及審理結果、被告通緝到案及入監執行與假釋或執行完畢出監等案件資訊，使被害人得以了解、掌握程序進行等內容，而免於訴訟不確定的心理擔憂，進而可適時表達意見，並可及時採取因應作為，以消除其人身安全疑慮。

法務部指出，聯合國1985年公布的「犯罪被害人及受權力濫用被害人之司法基本原則宣言」開啟了國際間對於犯罪被害人保護運動之濫觴，其中第6點特別提到，國家在司法程序中，應通知被害人（尤其是嚴重犯罪的被害人）有關其在案件中之角色與案件進行狀況及處理之情形，「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」即為此項精神的體現。