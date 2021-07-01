小王妻求償才知枕邊人外遇 男怒告小王索賠

郭姓男子與陳女結婚16年，去年陳女被王姓男子的妻子提告侵害配偶權並求償，郭男才知道妻子外遇。他持續蒐證，果然發現妻子與王男有曖昧關係。新北地院判王男要賠償30萬元，可上訴。

郭姓男子提告指出，他跟陳女結婚16年，育有二子，他對於妻子外遇一事一直被蒙在鼓裡。直到去年9月，陳女遭王姓男子的配偶提起民事告訴，稱陳女侵害配偶權，陳女承認逾越相處份際，與王男的配偶達成和解，賠償10萬元。

郭男持續蒐證，在今年1月間，發現陳女與王男在超商前親吻，王男還叫陳女為「老婆」，破壞他的家庭，更使他被嘲笑。因而對王男提告，求償120萬元。

王男表示，他跟陳女是2019年在三鐵運動認識，兩人是一般朋友，也不知道陳女的婚姻狀態。他否認與陳女來往親密，更否認自己在超商前與陳女親吻，他認為郭男提出的照片模糊，無法證明照片裡的人是陳女。

不過，新北地院審理指出，王男的配偶與陳女和解，陳女在調解中的筆錄承認有親密交往。另外，王男的手機對話紀錄中，確實稱陳女為「老婆」。而在超商前的照片，可以清楚辨識出王男的容貌，而照片中的車牌號碼是陳女所有，因此從以上證據可以認定陳女與王男來往親密。