新北議員高敏慧詐領 房產遭扣押拿千萬要求撤銷遭駁

民進黨籍新北市議員高敏慧涉嫌詐領助理費達1181萬元，並將錢挪為私用，目前在新北地院審理中。日前高敏慧向法院提出聲請，願意拿出1181萬元，希望法院撤銷檢方扣押的四間房產。不過新北地院認為，不能排除這些房產與貪汙案有關，裁定駁回。

高敏慧遭檢舉從2009年開始利用親友人頭，詐領助理費1181萬5903元，並將錢用來繳私人的房貸及車貸。新北地檢署依利用職務上之機會詐取財物等罪嫌，將她與兩名助理起訴。

高敏慧否認犯罪，日前向法院提出聲請，主張自己可以拿出檢方認定的犯罪所得1181餘萬元作為擔保金，供法院後續審理及保全未來執行可能使用，要求法院撤銷扣押她用三人名義購買的四間房產。

不過，新北地院審理認為，高否認犯行，因此該如何認定她是否犯罪、犯罪所得與金額等都是本案的爭點。由於檢方認定這四間房產是高敏慧以犯罪所得購買，如果法院認定屬實，這些房產就是違法行為所得之物，不能以高的擔保金，認定無扣押的必要。