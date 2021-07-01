雲二監完成視訊設備 收容人家屬可申請遠距探監

疫情衝擊，監獄也禁止探監會面，收容人宛如被防疫隔離一般，無法與家人相見，為平撫收容人思鄉之情，雲林第二監獄增設視訊設備，提供收容人透過LINE軟體，與近親家屬視訊，維持親情聯繫，收容人感謝獄方的貼心，一解他們思家之愁。

雲林第二監獄指出，雲林疫情雖不嚴重，但因收容人來自全國各地，因此，自疫情升為三級，獄方也停止會面探監服務，嚴防疫毒入侵，為避免取消會面，影響收容人情緒，即日起增設6組視訊設備，提供收容人透過LINE軟體，與家人視訊接見。

雲林第二監獄今天有6名收容人申請LINE視訊接見，也成功完成視訊連線，家住北部的黃姓收容人說，因北部疫情嚴重，家人一定很擔心他在獄內的防疫和生活，他在裡面也很擔心北部的家人，不知是否做好防疫，不能會面彼此都不放心。

收容人感謝獄方提供LINE通訊接見，他們說，不僅視頻很穩定，網路速度也很流暢，家人更不用冒著染疫風險，往返探監，和家人視訊交談，看到家人和孩子都平安，他們放心多了。

典獄長杞炎烈表示，法務部及矯正署擴大推廣LINE視訊接見，除可降低家屬舟車往返途中染疫風險，疫情期間透過視訊會面，使收容人與家屬維持親情連繫，傳達愛與關懷，感受親情溫暖，也能讓家屬安心。