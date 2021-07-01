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桃園女貸款百萬、狠詐閨蜜千萬 落網辯：生活費不夠用

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園蕭姓女子謊稱能低價買進SOGO禮券，邀7名女同事加入投資，採低買高賣模式獲利，對方基於友誼、信任感等陸續匯款，後來蕭堵不住資金缺口騙局才曝光，7名被害人共遭詐1035萬元，損失慘重，蕭落網僅交代「生活費入不敷出」，不肯吐露實際目的，法院依詐欺罪判她2年，可上訴。

檢警調查，蕭女（35歲）和7名女性友人是前同事，利用對方信任，佯稱自己可以用低於市價取得SOGO百貨禮券，透過代銷禮券、操股票期等管道，以低買高賣模式投資，或生活急需用錢可借款。

蕭再以先前用原價買來的SOGO禮券，先交付給友人博取信任，7名好友不疑有他，2015年至2019年間陸續匯款給蕭，單筆金額從數萬元至十幾萬元不等，原本還打算從中賺取價差，但蕭女資金缺口逐漸擴大，無力再買禮券營造假象最終曝光。

7名被害人遲遲拿不到本金，聯絡蕭女對方卻神隱不出面，這才驚覺遭詐，累積損失高達1035萬207元。檢方訊時，蕭女坦承不諱，被害人也證稱，蕭謊稱投資禮券可以賺取價差，但實際上卻沒有任何投資行為，並出示相關金流、對話佐證。

檢方認為，蕭辯稱資金缺口是因生活費不足，還因此向銀行貸款，但根據她過往貸款金額20萬元、42萬元及146萬元，與她從7名被害人收取的1035萬元，蕭自始至終都不肯交代真實的資金缺口、用途，或是往來明細等。

檢方痛斥，蕭一概用生活費入不敷出、罹患憂鬱症等推諉卸責，實屬可惡，毫無悔過之心，依詐欺罪嫌起訴，建請法院從重量刑。法院審酌，蕭女欺騙同事金錢，案發後仍沒有積極和解，悔意不足，依7個詐欺罪判她有期徒刑2年。

蕭女詐騙7名友人1035萬元，桃園地院依詐欺罪判她2年。記者曾健祐／攝影
蕭女詐騙7名友人1035萬元，桃園地院依詐欺罪判她2年。記者曾健祐／攝影

禮券 詐欺

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