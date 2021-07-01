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飛簷走壁侵入大學女生宿舍翻衣物 法官判他去就醫
宋姓男子2次飛簷走壁爬上實踐大學女生宿舍曬衣場遊走，翻動女學生衣物，被控侵入建築物罪，台北地方法院審理，判他拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。可上訴。
判處付保護管束部分，法官命宋判決確定後1年內，每月自費前往台大或檢察官指定的醫療院所身心科就診，再向檢察官陳報醫囑、就診資料，否則撤銷緩刑。
檢方指控，2020年5月，宋2次未徵得同意進入實踐大學校園，沿女學生第一宿舍旁的浴室屋頂，走到曬衣場上方的天台，再徒手攀爬水塔，侵入頂樓的曬衣場，然後在曬衣場恣意遊走、翻動學女生的衣物幾分鐘離去。
法院審理，宋認罪，宋的律師告訴法官，宋有記憶缺口，無法完整記得事情，情輕法重，請求法官判減刑。
法官調查，宋2013年4月在精神科就醫，2018年8月至2020年6月從事導遊工作，無法回診，案發被實踐大學提告，2020年6月才再回診，但依醫院鑑定「無事證證明案發時處於嚴重情形」。
法官認為，宋2次侵入女生宿舍犯案，造成學生恐慌，不予減刑；他在女生宿舍曬衣場遊蕩，侵害校方對校園的管理，更破壞住在宿舍內學生的安寧，影響社會治安，犯後未與校方和解，也不能從輕量刑。
法官審酌宋2016年曾犯偽造文書案，無其他前科，此次犯罪「手段堪認平和」，僅遊蕩、沒有攻擊行為，考量他自承大學法律系畢業、曾擔任導遊、金融業業務員等工作，依法量刑。
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