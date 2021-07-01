快訊

郭台銘買BNT疫苗快抵台了？劉宥彤這樣說

7歲柔道童「重摔27次亡」登BBC 外國網友怒斥：根本謀殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飛簷走壁侵入大學女生宿舍翻衣物 法官判他去就醫

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

宋姓男子2次飛簷走壁爬上實踐大學女生宿舍曬衣場遊走，翻動女學生衣物，被控侵入建築物罪，台北地方法院審理，判他拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。可上訴。

判處付保護管束部分，法官命宋判決確定後1年內，每月自費前往台大或檢察官指定的醫療院所身心科就診，再向檢察官陳報醫囑、就診資料，否則撤銷緩刑。

檢方指控，2020年5月，宋2次未徵得同意進入實踐大學校園，沿女學生第一宿舍旁的浴室屋頂，走到曬衣場上方的天台，再徒手攀爬水塔，侵入頂樓的曬衣場，然後在曬衣場恣意遊走、翻動學女生的衣物幾分鐘離去。

法院審理，宋認罪，宋的律師告訴法官，宋有記憶缺口，無法完整記得事情，情輕法重，請求法官判減刑。

法官調查，宋2013年4月在精神科就醫，2018年8月至2020年6月從事導遊工作，無法回診，案發被實踐大學提告，2020年6月才再回診，但依醫院鑑定「無事證證明案發時處於嚴重情形」。

法官認為，宋2次侵入女生宿舍犯案，造成學生恐慌，不予減刑；他在女生宿舍曬衣場遊蕩，侵害校方對校園的管理，更破壞住在宿舍內學生的安寧，影響社會治安，犯後未與校方和解，也不能從輕量刑。

法官審酌宋2016年曾犯偽造文書案，無其他前科，此次犯罪「手段堪認平和」，僅遊蕩、沒有攻擊行為，考量他自承大學法律系畢業、曾擔任導遊、金融業業務員等工作，依法量刑。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

宿舍 實踐大學

延伸閱讀

中大學增37科系 3成涉及AI領域

外籍男祖國政變 肇事逃逸驅不驅逐出境？檢察官決定

陽明交大一樹百穫十年願景計畫書 打造後疫情大學

陽明交大宣布一樹百穫計畫 布局疫後未來大學願景

相關新聞

飛簷走壁侵入大學女生宿舍翻衣物 法官判他去就醫

宋姓男子2次飛簷走壁爬上實踐大學女生宿舍曬衣場遊走，翻動女學生衣物，被控侵入建築物罪，台北地方法院審理，判他拘役30日，...

雲二監完成視訊設備 收容人家屬可申請遠距探監

疫情衝擊，監獄也禁止探監會面，收容人宛如被防疫隔離一般，無法與家人相見，為平撫收容人思鄉之情，雲林第二監獄增設視訊設備，...

戴不戴口罩兩男萬華街頭口角 當街施暴判拘25日

宋姓男子在台北市萬華區因是否戴口罩與潘姓男子口角，被控施暴將潘壓制在地，造成潘手指骨封，被控傷害罪；台北地方法院審理，宋...

幫友投資股市卻還不出710萬本金 女子謊稱合格代操遭訴

台北市莊姓女子向3名友人謊稱她有股市投資代操資格，讓3人共匯款新台幣710萬到她戶頭，她幫忙投資賺錢，事後她卻付不出款項...

桃園女貸款百萬、狠詐閨蜜千萬 落網辯：生活費不夠用

桃園蕭姓女子謊稱能低價買進SOGO禮券，邀7名女同事加入投資，採低買高賣模式獲利，對方基於友誼、信任感等陸續匯款，後來蕭...

不爽機車停在店門口影響生意 店家以鐵鍊上鎖反挨告

22歲徐姓男子不滿吳姓男子經常將機車停放在台南市安南區夾娃娃機店門口前，影響其生意，今年4月24日下午2時多，他又看到對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。