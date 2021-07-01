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護理師為病患打點滴 他突然攻擊護理師頸部被判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民陳姓男子去年酒後受傷，送往台中榮民總醫院治療，一時情緒失控，出手毆打為他打點滴的周姓護理師，致周受有咽喉挫傷、頸部挫傷、吞嚥因難等傷害，經周姓護理師報警處理，台中地院依傷害罪將他判刑3月，得易科罰金。可上訴。

陳男否認傷害犯行，辯稱「我真的都記不起來，事後看到（監視器畫面）也嚇到，我當時有酒醉，欠缺罪責能力或罪責能力有所減低，應依刑法規定減輕罪責」。

法官勘驗監視畫面，顯示「陳男當時可與在場的包括在場的周姓護理師及醫療人員對答如流，意識清楚，並表示要去大便，還說有問題法律會制裁你，且於畫面顯示陳男確有以右手揮擊被害人頸部，並抓住被害人手腕數秒，之後，經醫事人員壓制後，又表示會承擔相關法律責任，並表示道歉之意」。

法官認定陳男事發時意識清楚，辨識理解能力正常，並可清楚辨識自己行為有所不當，足認陳男所辯因飲酒而造成罪責能力喪失或減損之情，應係卸責之詞，不足為採。

判決書指出，陳男去年9月13日上午，因受傷送往台中榮民總醫院，明知該醫院著粉紅色衣服的周姓護理師為醫事人員，且正在為他打點滴而執行醫療業務，陳男竟以右手揮擊周，且用力抓住周的右手腕，致周受有咽喉部挫傷、頸部挫傷、右手腕挫傷、吞嚥困難等傷害，後經其他在旁醫療人員、保全見狀而上前壓制，並報警處理。

合議庭審酌，陳男因酒後受傷送醫情緒失控，即以強暴方式攻擊被害人，妨害醫療業務執行，並造成被害人受傷，所為顯有不該，道判刑3月及諭知易科罰金折算標準，以示懲戒。

陳男去年酒後受傷送醫院治療，一時情緒失控，出手毆打為他打點滴的周姓護理師，致周受有咽喉挫傷、頸部挫傷、吞嚥因難等傷害，經周報警處理，台中地院依傷害罪將他判刑3月，得易科罰金。圖／本報資料照
陳男去年酒後受傷送醫院治療，一時情緒失控，出手毆打為他打點滴的周姓護理師，致周受有咽喉挫傷、頸部挫傷、吞嚥因難等傷害，經周報警處理，台中地院依傷害罪將他判刑3月，得易科罰金。圖／本報資料照

護理師 榮民 監視器

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