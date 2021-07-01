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不爽機車停在店門口影響生意 店家以鐵鍊上鎖反挨告
22歲徐姓男子不滿吳姓男子經常將機車停放在台南市安南區夾娃娃機店門口前，影響其生意，今年4月24日下午2時多，他又看到對方將機車停放店門口，直接以鐵鍊將機車後輪上鎖，對方發現後報警，他說，為迫使對方移車才出此下策。台南地院認徐犯強制罪，處罰金6000元，可上訴。
台南市警三分局據報，吳指稱，4月24日下午2時多，停放在安南區某夾娃娃機店門口前的機車，後車輪遭人以鐵鍊上鎖，報警處理，警方循線揪出上鎖者竟是該夾娃娃機的徐姓負責人。
徐辯稱，吳經常將機車停放在店門口，影響他在該處做生意，因此，為迫使對方移車，才出此下策。然而，吳施以強暴行為，以鐵鍊將吳機車後輪上鎖，妨害對方使用該機車的權利，已妨害其自由。
台南地院審酌，徐不思尊重他人，僅因停車問題，即妨害吳使用機車的權利，且參酌徐犯後坦承犯行，尚有悔意，及其犯罪的手段、情節、對吳造成的損害，兼衡其智識程度、家庭經濟生活狀況等一切情狀，認徐犯強制罪，處罰金6000元，可上訴。
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