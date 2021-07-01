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拿畫面「詢問」突破心防再錄下對話 退休警揪出妻出軌

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名50歲的已婚陳姓舞蹈老師，在網路認識周姓男網友後跑到旅館「一夜情」，陳女從警職退休的王姓丈夫，發現枕邊人出軌後，拿著行車記錄器宛如偵辦刑案般「詢問」陳女「有沒有做？」，順利突破心防讓陳女認栽「有做啊，不然要怎樣？」王男認為遭到背叛，向兩人求償100萬元，高雄地方法院判陳女、周男要賠償20萬元給王男。

判決指出，王男、陳女兩人1996年結婚，兩人育有1子，前年1月陳女突然要求分房睡，還提出要與王男離婚，王起疑後懷疑妻子出軌，前年8月11日，陳女、周男跑到高雄鳳山區一間汽車旅館「一夜情」，兩人進入摩鐵偷情的過程，全被行車記錄器拍下。

王男根據行車記錄器畫面，發現妻子出軌後，發揮從警累積的辦案技巧，當陳女面拿行車記錄器攤牌，追問陳女「到汽車旅館有沒有做？」

陳女反嗆「有做啊！我都跟你承認了啊，不然要怎樣？」；王男質疑「你有老公的人，他為什麼要跟你上床，不知道嚴重性跟後果嗎？」陳女在丈夫逼問下，坦承與周男交往半年之久，但整段過程全被王男錄下作為出軌證據。

王男不甘遭結婚23年的妻子背叛，向周男、陳女求償100萬元，高雄地方法院審理時，陳女改口稱她會「不實承認」和周男發生一夜情，是為了終結與王男痛苦的婚姻生活，而且行車記錄器僅能證明她有去摩鐵，又不能證實兩人在裡面有發生性行為。周男遭王男提告後喊冤，稱是陳女告訴他已經離婚，需要談天的朋友才會與他交往，而且知道她還未離婚後，就不再與陳女來往。

不過，法官根據王男提供的行車記錄器畫面及錄音檔，加上周男坦承有與陳女在摩鐵發生一夜情，陳女也曾傳訊王男「要不是你給我壓力、恐懼，我不會犯賤到去跟他一夜情」，因此不採信陳女「不實承認」的說法，認為他們偷情已損及王男配偶權益，判他們應賠20萬元，可上訴。

王姓男子拿著行車記錄器畫面，「訊問」妻子順利突破心防，高雄地方法院判陳女與小王周男要賠償王男２０萬元，圖為汽車旅館外觀。記者張議晨／攝影
王姓男子拿著行車記錄器畫面，「訊問」妻子順利突破心防，高雄地方法院判陳女與小王周男要賠償王男２０萬元，圖為汽車旅館外觀。記者張議晨／攝影

行車記錄器 出軌 摩鐵

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