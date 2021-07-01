把客艙長調職成地勤 遠東航空違法確定要付資遣費！

遠東航空前客艙長張星潔、王煒榕6年前被調整職務為空服員、地勤，2人認為遠航違反勞基法，發函終止勞動契約，並提民事訴訟要求給付薪資。一審認定遠航調職合理，二審認為調職違法，判遠航要給付張女、王女資遣費及飛行加給各約30萬元，最高法院駁回上訴確定。

張星潔、王煒榕2010年12月任遠航空服員，2014年5月26日升為客艙長，隔年10月1日，遠航發布人事通報，兩人降為空服員，同年11月再把她們調為運務員（地勤）。

遠航表示，兩人不配合公司督導管理，張女曾揚言燒飛機排班表，公司擔心有飛安疑慮，才有第一次調職。此外，兩人擔任客艙長期間曾被控刁難、羞辱組員，才將她們降回空服員，後來她們對公司督導管理又採抵抗、不配合態度，才改調地勤。

遠航空服管理科副理在一審證稱，曾有組員投訴兩女讓客艙氣氛不好，不願意與王女共同工作。張星潔常在臉書批評公司與客人。

由於張女曾在臉書表示「想燒了班表」，一審法官認為，空服員在高空密閉航空器內執行與乘客有關安全工作或服務，身心是否健全與公共利益有密切相關，如不能服從公司指揮，有飛安疑慮，調職合理。

案件上訴，台灣高等法院二審認為，遠航第一次調職違反行政管理手冊規定、第二次調職違反工作規則規定，都屬違法調職，張、王依調職前的職務請求飛行加給差額部分有理；合議庭並認定，兩人是合法終止勞動契約，沒有曠職，遠航應發予「未記載不利事項」的服務證明書給兩人。