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訂台東鴨蛋竟買到大陸貨 台灣女子輸入檢疫物遭送辦

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

謝姓女子被控從大陸地區輸入大陸製鴨蛋60顆，遭航警局依違反動物傳染病防治條例之擅自輸入禁止輸入之檢疫物罪嫌移送法辦。台北地檢署調查後，認為罪嫌不足，日前給予不起訴處分。

航警局移送指出，謝姓女子明知大陸屬農委會公告動物傳染病疫區，非經主管機關許可，不得自該處輸入檢疫物。而禁止輸入的檢疫物包括來自高病源性家禽流行性感冒、新城病疫區且可傳播疾病的禽鳥類動物產品。

謝姓女子竟在2020年7月14日，以本身為納稅義務人，申報品項「Metal furniture of used in offices」再由航空貨運公司向台北關輸入淨重3公斤的大陸製鴨蛋60顆。

謝女坦承有在網路買鴨蛋，但堅詞否認犯行。她辯稱，看到臉書廣告，對方說是貨到付款，她當天請同事幫她收，請對方寄到她工作場所，她訂一批共60顆鴨蛋，送6個蛋黃酥共新台幣1850元。

她說，但當天貨到僅有蛋黃酥，就有打去新竹貨運辦理退費，之後有退成功。自己不知道那是大陸的農產品，她明明訂購的是台東的鴨蛋，且新竹貨運也沒提到是大陸的東西。

檢方認為，收件地址寫明是台北市中正區羅斯福路某處，與聯絡電話兩者都是真的，倘若謝女確有意規避相關法規自大陸不法輸入本案貨物，自當避免使用其本人名義及相關真實資訊申報輸入，以避免遭查獲。

檢方認為，謝女雖然有購買鴨蛋，但她主觀上並不知道這批貨物是自大陸輸入。此外，也查無其他積極證據證明其犯行，因此依罪嫌不足，日前給予不起訴處分。

謝姓女子被控從大陸地區輸入大陸製鴨蛋60顆，遭航警局依違反動物傳染病防治條例之擅自輸入禁止輸入之檢疫物罪嫌移送法辦。台北地檢署調查後，認為罪嫌不足，日前給予不起訴處分。圖／本報資料照。
謝姓女子被控從大陸地區輸入大陸製鴨蛋60顆，遭航警局依違反動物傳染病防治條例之擅自輸入禁止輸入之檢疫物罪嫌移送法辦。台北地檢署調查後，認為罪嫌不足，日前給予不起訴處分。圖／本報資料照。

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