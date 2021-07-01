外籍男祖國政變 肇事逃逸驅不驅逐出境？檢察官決定

西非國家馬利籍男子馬瑪都來台，因祖國發生戰亂，在台逾期居留期間騎車撞傷人後肇事逃逸，台北地方法院審理，依致人受傷逃逸罪判他有期徒刑6月，可易科罰金18萬元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。可上訴。

判決指出，馬瑪都2015年2月合法入境，但期限屆滿因馬利發生戰亂、護照到期而無法出境，致逾期居留；他法治觀念不佳，宣告緩刑期間付保護管束，由地方檢察署觀護人予適當督促。

判決說，保安處分執行法規定對外國人保護管束，得以驅逐出境取代，馬瑪都的保護管束處分是否以驅逐出境取代，由執行檢察官斟酌。

馬利是西非面積第2大國家，北部邊界在撒哈拉沙漠中心，國民集中在南部，過去稱為法屬蘇丹；根據外電報導，馬利目前發生政變。

39歲的馬瑪都2019年2月17日上午騎乘機車行經台北市辛亥路、興隆路路口，在紅燈時從機車待轉區起步，撞倒葛姓機車騎士；葛被撞後人車倒地，牙齒斷裂、左足踝擦挫傷，馬瑪都肇事後未施以救護或報警，被起訴。