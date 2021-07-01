手部障礙男報考國考申請延長考試時間被拒 考選部敗訴

桃園一名吳姓手部障礙男子去年報考國考，檢附醫院證明欲延長考試時間遭考選部拒絕，他提告確認原處分違法。台北高等行政法院認為考選部駁回原告申請理由，未見充分說理，且有違經驗法則、論理法則，日前判他勝訴，可上訴。

判決指出，吳姓男子報考去年「公務人員特種考試身心障礙人員考試四等考試執達員類科考試」，在國考考試報名系統檢附檢附身心障礙證明及醫院診斷書、慣用手正、背面照片等，申請權益維護措施，以延長每科考試時間。

考選部「身心障礙者應國家考試權益維護審議委員會」審議決議不同意延長每科考試時間。考選部依審議結果，以吳男發生右手多指障礙，距今已有32年，且其障礙發生前後慣用手均為右手，經綜合判斷而駁回申請，並上網公布核定結果。

吳男不服提告，主張慣用手為右手，於1989年間因故將右手第2至5隻手指從根部截指，故右手多指障礙至今已有30餘年，拇指部分沒有關節，而是自根部擷取骨頭延長長度，另自腳指擷取一根腳指移接。

因此，抓筆時僅能將筆固定住，而運用手腕的力量去書寫，書寫時間如果較長，斷指部分會有緊繃的感覺，神經末稍也會有痛覺，依據權益維護辦法規定，提出延長每科考試時間申請。原處分違反論理法則及經驗法則。

考選部辯稱，審議委員會委員組成，包含復健科、物理治療、神經科等醫界人員以及身心障礙團體代表，且審議委員是依其醫療及相關專業學識素養與經驗，綜合考量後的判斷，他們的專業判斷，有其判斷餘地，法院應尊重其決定。

法院表示，依考選部理由未見針對吳男右手障礙，具體是否影響其書寫功能進行判斷，且縱他於障礙發生後，維持其慣用手為右手，然此「慣用手」所得發揮功能，是否僅能維持日常生活所用，或能保有進行書寫或其他較精細活動功能，就此並未加以說明。

況且，何以障礙發生前後慣用手均為右手，且障礙已發生多年，即不會造成其書寫試卷有困難情形？肢體障礙一旦發生，除非有可能修復，否則因該障礙所造成之不便，並不會因時間之經過即可與一般正常人無異，至多僅能有所改善而已。