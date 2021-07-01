出團前漲價20旅客怒退團 旅行社遭判定金加倍奉還確定

山富國際旅行社中壢分公司莊姓女主任前年9月招攬紐西蘭10日團，和吳姓等20名旅客議定每人團費8萬800元，定去年3月3日出發，所有人都交付2萬元定金。行前1個月，莊女改口旅費為每人8萬4000元，團員不滿退團，並提告請求加倍返還定金。桃園地方法院認為山富破壞信任基礎，判賠20人各4萬元；山富上訴，台灣高等法院駁回確定。

山富中壢分公司客戶服務部莊姓女主任2019年9月間向吳姓男子等20人推薦紐西蘭10遊行程，議定團費為8萬800元，莊女在9月24日至10月1日陸續向每人收取2萬元定金。當時為方便聯繫，團員們還成立LINE群組，莊女也加入，除了吳姓團員將行程和費用貼在群組對話框外，宋姓團員也將資料存進「記事本」。

但去年2月3日莊姓女主任通知團員們簽書面「國外旅遊定型化契約」時，旅費竟漲成8萬4000元，團員們不滿，反映無效，要求旅行社3日內退回全部定金。莊女隔天重新表示願用每人8萬800元的價格讓旅客參團，但當時只剩12人有意願，莊女又說若參加人數不到15人，團費將漲至8萬5000元；沒人願再參加。

20名團員因解約後要求退定金不獲理會，一狀告上法院，並依民法第249條第3款要求山富旅行社加倍返還定金。

山富旅行社中壢分公司主張，20名團員去年2月3日向莊姓女主任表示團費為8萬800元，經協商後，莊女表示「不另外收取3200元費用」，因此旅行契約應於2月4日成立。山富指旅客以「協商過程破壞旅遊興致」為由解除契約並要求還定金，但公司沒有錯，不用還。

桃園地院認為團員們早就繳了定金，但旅行社卻遲遲沒將書面旅遊契約交給他們，直到出發前1個月還沒完成書面契約，還因單方變更旅費而起爭議，山富的行為明顯破壞信任基礎。

一審敗訴後，山富上訴。高等法院調查，莊女確實早就收了定金，且有LINE群組貼文、訂金單可證，而莊女對LINE群組對話框的金額和廣告報價不同不僅沒表示異議，還要求團員配合辦理簽證，可見雙方已同意，旅遊契約生效。