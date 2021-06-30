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假訊息案檢不起訴 嘉警：向衛生局查證為錯誤訊息
嘉義縣警方日前移送李男等人，5月在LINE群組及網路貼文，指「嘉義縣治附近OO商旅及OO等多處，被中央徵做集中檢疫所，請避免到該處以防感染」，警訊後依涉違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移送嘉義地檢署，檢察官訊後認定轉傳訊息都是勸導避免外出，非不實訊息，依法做不起訴處分。
嘉義縣警察局說明，檢方不起訴案件都是警方今年5月偵辦，縣府當時尚未公布集中檢疫所地點，許多人轉傳訊息時都錯指某汽車旅館及學校為收容染疫者處所，或在內容添油加醋，如空氣會散播病毒等訊息。
警方發現上訴訊息後，立即向縣衛生局查證，經回函證實網路散布訊息內容有誤，為不實假訊息，依法通知散布訊息行為人到案，避免錯誤訊息持續散布引起社會恐慌，警方依當時散布訊息內容、依法偵辦，也尊重檢察官職權及認定。
警方表示，查緝疫情假訊息不會要求同仁績效與件數，基於假訊息會影響視聽、擾亂秩序、容易造成民心惶恐，為避免假訊息造成疫情期間社會秩序動盪，均依法查緝假訊息案，請民眾傳播訊息前仔細查證以免觸法。
嘉義縣議員詹琬蓁指出，不起訴案中，其中一人是同村鄰居，5月中旬被警傳訊時就說明「沒惡意」，轉傳是提醒身旁朋友不要去「有傳染危機處」，但警訊後仍被移送，日前被檢傳訊也嚇壞了，還好檢察官明察秋毫不起訴。
詹琬蓁說，縣府5月上旬就在議會工作報告提及，中央已在嘉義縣4地點設集中檢疫所，但縣府、衛生局不公開說明，讓地方居民猜忌、擔憂疫情，相互傳訊息提醒還被警偵辦、問話，這雙重壓力不僅打壓言論自由，也不利防疫。
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