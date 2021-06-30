「複材教父」翁慶隆涉違法吸金 一審判5年6月

有「複材教父」稱號的前中山科學研究院航空研究所副所長翁慶隆創立磁震公司後，與金主蕭明道合作違法賣股票，台中地方法院審理後判處蕭明道6年、翁慶隆5年6月徒刑，可上訴。

翁慶隆為未上市磁震科技開發公司負責人，妻子沈于文擔任董事。民國103年間磁震資金短缺，急需周轉，翁慶隆經他人介紹認識蕭明道，雙方謀議由蕭明道提供資金並指派李祖望擔任總經理。

蕭明道自103年5月12日起，陸續以匯款及交付現金方式提供公司資金，翁慶隆將自己與親友持有的公司股票3443張交給蕭明道，蕭明道再陸續收購其他大股東持有的2008張股票。

蕭明道自翁慶隆取得磁震公司的增資營運計劃書後，製成不實內容的磁震公司投資評估報告書，透過取得、收購磁震公司股票，及因債權抵繳股款增資方式取得新股後，透過盤商、業務員，吸引投資人購買磁震股票，使翁慶隆、沈于文、蕭明道、李祖望共同詐取新台幣6650萬3000元。

翁慶隆等人又在103年11月25日開公司董事會，決議現金增資2億4000萬元，並由翁慶隆撰寫載有公司接獲知名國際大廠訂單的不實說明書，使投資人再投資，共詐取2643萬元。

案件經法務部調查局新北市調查處偵辦後，台中地檢署依違反證交法等罪，起訴涉案的翁慶隆等人。

台中地院審理後，合議庭審酌翁慶隆、沈于文與李祖望等人，與蕭明道不以正常管道經營企業，致投資人、股東陷於錯誤而購買磁震股票，嚴重危害社會經濟秩序，且始終否認犯行，未與投資人、股東達成和解或賠償損失。

台中地院依違反證券交易法，判處翁慶隆、沈于文5年6月徒刑，蕭明道6年徒刑、李祖望5年徒刑，沒收犯罪所得，全案可上訴。

翁慶隆曾是經國號戰機原型機材料與結構系統負責人，91年成立磁震。