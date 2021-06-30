桃園議員訴請衛福部儘速採購疫苗 法院認無請求權駁回

新冠肺炎疫情嚴峻，桃園市議員舒翠玲、家庭主流化聯盟召集人曾獻瑩提告，訴請衛生福利部在今年六月底前進口足量疫苗。台北高等行政法院審理後認為舒女等人沒有請求權，且在法律上顯無理由，因此不經言詞辯論，今逕以判決駁回。可上訴。

近期新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，外界關注疫苗採購問題。曾獻瑩指出，疫情緊急，若疫苗採購還是要照正常程序，恐怕緩不濟急。桃園市議員舒翠玲表示，憲法第十五條賦予國家必須保障人民生存權的義務。

曾獻瑩說，人民正被迫面對生命消逝恐懼，政府官員卻在爭取疫苗上抱持消極、怠惰態度，不僅對區區數十萬劑數量疫苗感到自滿，甚至對宗教慈善團體，企業家所捐贈疫苗，設下繁瑣申請程序、原廠直送等條件，而將拯救人命機會，拒之門外。

法院指出，本件舒女等人既然是提起一般給付訴訟，自應有公法上的給付請求權。然而，依照傳染病防治法規定，傳染病防治乃是主管機關本於杜絕傳染病發生、傳染及蔓延，以維護全國人民健康、生命的職責。

於傳染病發生時，依職權採行必要感染管制防疫措施，包含預防接種、傳染病預防、流行疫情監視、通報、調查、檢驗、處理、檢疫、演習、分級動員、訓練及儲備防疫藥品、器材、防護裝備等措施，以瞭解傳染根源、傳染途徑，並杜絕疾病交叉傳染與擴散。

依該等規定的整體結構、適用對象、所欲產生的規範效果及社會發展因素等綜合判斷，明顯是為公共利益而為規定，並未賦予人民申請主管機關購買疫苗及疫苗預防接種的公法上權利。