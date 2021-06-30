碩士生竄改蔡易餘維基配偶欄為卡神 二審逆轉判無罪

翁姓碩士生於2019年立委選舉期間涉嫌上維基百科，竄改尋求連任的未婚立委蔡易餘個人頁面的配偶欄為外號「卡神」的楊蕙如，一審依違反公職人員選罷法意圖使人不當選，判他6月徒刑，翁不服上訴。台南高分院合議庭認為，難認定翁有使蔡易餘不當選的意圖，獲判無罪。

檢警調查，翁明知蔡易餘為第10屆立法委員選舉嘉義縣第1選區的候選人，與「卡神」楊蕙如並非夫妻，竟意圖使他不當選，以文字傳播不實之事，2019年12月5日8時52分，在嘉義縣住處，以筆記型電腦上網，登入維基百科，在蔡易餘頁面，將其配偶欄竄改為「楊蕙如」，供不特定人上網瀏覽，損害蔡易餘的名譽，並影響選民對候選人政治操守及形象判斷，進而損害選民投票行為的正確性。

雖然相隔41分鐘後，翁又在維基百科蔡易餘頁面，將其所偽造的配偶欄「楊蕙如」的資料刪除，然而，蔡易餘配偶欄遭竄改為「楊蕙如」的頁面已遭人截取，並廣為散布，因此，蔡易餘認翁涉有公職人員選舉罷免法意圖使人不當選提告，經檢方起訴後，嘉義地院判翁6月徒刑、得易科罰金、褫奪公權2年。

翁辯稱，無意使蔡易餘不當選，他是看到一些網路流傳蔡易餘跟楊蕙如出遊照片，帶著戲謔、好玩心態，才做了這件事。

台南高分院合議庭認為，選罷法中意圖使人不當選構成要件須有主觀意圖，蔡易餘據以控告的維基百科頁面未提到他將參選第10屆立委選舉，蔡易餘有無結婚、與何人結婚？客觀上與立委選舉無關，即使翁確有竄改行為，難以此認定翁主觀上有使蔡易餘不當選的意圖。