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千興非法掩埋廢棄物近20年遭罰1200萬 董座被判5年4月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

不鏽鋼大廠千興公司前年7月間被台南環檢警等查獲，涉嫌在麻豆廠區等六處地點回填、堆置事業廢棄物，及任意棄置有害和一般事業廢棄物，千興、董事長葉碩堂等13人違反廢清法遭起訴，台南地院下午宣判，千興任意棄置有害廢棄物處罰金1200萬元外，葉碩堂父女犯任意棄置有害事業廢棄物、申報不實罪，應執行5年4月、3年徒刑，可上訴。

台南地院合議庭指出，千興在國內不銹鋼產業鏈中規模甚大，冷軋不銹鋼產品在國內占有一定比重，本應形塑良善企業文化，克盡企業社會責任，在謀取利潤同時，本應維護環境生態的永續發展，未料，千興及前後任董事長葉碩堂、葉雅倫父女竟僅為節省公司營運成本，長期不實申報，以合法掩護非法方式，不法規避主管機關對於廢棄物的監督管理，非法從事廢棄物的堆置、掩埋及棄置等犯行。

且千興非法處理的事業廢棄物種類並非僅汙泥單一事業廢棄物，甚至包含非有害廢集塵灰、廢油混合物及非有害油泥等事業廢棄物，其中，汙泥更含有總鉻、六價鉻等毒性甚強的重金屬成分，人體長期或短期接觸或吸入均有致癌危險，且對環境生態更有持久性的危害。

合議庭表示，千興長達近20年時間，未依合法管道處理事業廢棄物，非法堆置、掩埋事業廢棄物，又任意棄置裝有廢酸液及油泥的鐵桶，任憑風吹、日曬、雨淋，導致鐵桶鏽蝕，其內廢液、油泥流出汙染土壤，任意棄置的有害汙泥重金屬更溶出滲入土壤，造成土壤也受重金屬污染，對於土壤成分及生態環境均造成難以回復的損害，戕害環境程度至深且鉅，違反義務程度重大，貽害地方，惡性重大。

合議庭認為，千興前後任負責人葉碩堂父女、謝姓經理人、孫姓、趙姓及楊姓副廠長和7名員工均未遵行環保法規，明知千興及他們無廢棄物清除、處理許可文件，竟以非法方法清除事業廢棄物及棄置有害事業廢棄物，罔顧公益，恣意違法，無視此舉將造成台灣土地生態環境的破壞，對整體環境及國民衛生造成危害，實應嚴予非難。

台南地院下午宣判，千興處罰金1200萬元外，葉碩堂父女應執行5年4月、3年徒刑，謝應執行2年6月徒刑，可上訴。至於孫等9人則分處1月10月至6月不等徒刑、緩刑2年。

然而，葉碩堂父女兩人日前在言詞辯論庭上否認犯行，葉碩堂更喊冤，在欠缺公正單位調查前本案已未審先判，這叫業者如何生存？且強調，他仍以認真、誠懇的態度把它清除乾淨，請司法單位不要置他於死地。

台南地院下午宣判，千興任意棄置有害廢棄物處罰金1200萬元外，葉碩堂父女犯任意棄置有害事業廢棄物、申報不實罪，應執行5年4月、3年徒刑，可上訴。圖／本報資料照
台南地院下午宣判，千興任意棄置有害廢棄物處罰金1200萬元外，葉碩堂父女犯任意棄置有害事業廢棄物、申報不實罪，應執行5年4月、3年徒刑，可上訴。圖／本報資料照

廢棄物 司法

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