命理師自封「通天神探」 靠POG互助會吸金10億遭判12年

自稱「通天神探」的命理師黃元宏，5年多年成立「台灣POG互助會」網站，和王姓前妻、蕭姓兄弟等人招攬投資客，以互助模式互轉金錢，打出年利率1042.86％，短短半年多吸金10億4100萬元，後來前金補不上後金網站關閉，全台500多人受害，法院依銀行法判王等8至12年，可上訴。

檢警調查，多年前大陸出現MMM國際互助平台（MMM騙局），黃元宏和王姓前妻、蕭姓兄弟覬覦大量吸收會員豐厚利潤，2015年12月共同成立「台灣POG互助會」，並以黃在台北市的命理館為據點，趁客人上門問事，藉機以老鼠會模式吸收加入。

黃並和蕭姓兄弟到桃園、台中開說明會，同時透過台灣POG網站招募會員，王女則提供帳戶給黃收錢。而網站要求會員先繳納500元註冊成為玩家，提供帳戶資訊給POG隨機配對，1個帳號繳至3萬5000元當1個投資單位，並以「提供幫助」等待配對

網站並打出，匯款3萬5000元，7至10天就可獲得高額利息約7000元，年利率高達1042.86％；而會員間互不相識，在網站上互轉金錢，沒有任何投資標的，僅靠不斷拉人加入，還祭出獎金鼓勵拉下線，不少投資人初期快速獲利，紛紛介紹親友加入。

直到2016年5月，POG網站後金無法支付前金，會員匯款陸續出現延遲配對，網站更直接在7月20日關閉，全台超過500名會員遭受損失集結提告，檢警2017年1月發動搜索，逮捕黃等人，統計不法吸金高達10億4100多萬元。

審理時，黃等4人均否認違反銀行法，黃辯稱，當初在大陸人微信群組看到POG網站，後來才加入投資，自己只是玩家，並非創辦人或管理者。王女說，沒參與POG網站運作，僅單純提供帳戶給前夫；另蕭姓兄弟則稱，POG網站是黃創立，他們只是資深玩家。

多名被害人證稱，在台北、桃園說明會中，黃、蕭都上台講話，要大家分享遊戲，還稱「越多人玩才會獲利」、「要有賺錢大家一起賺」。

法院查，POG是以投資人間互相轉匯金錢，收取其他投資人轉入自己帳戶的所得為報酬，年利率高達1042.86％，相較當時台灣銀行定存利率僅0.11%至1.25%，POG平台以豐厚報酬吸引投資大眾罔顧風險，就是銀行法所處罰的吸金行為。