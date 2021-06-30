益生菌被控宣稱免疫調節 僅介紹保健功效進化史判無罪

惠生研公司銷售益生菌，遭控標示「免疫調節」保健功效，違反健康食品管理法起訴。士林地方法院審理認為「免疫調節」文字是用在介紹益生菌保健功效進化史，非廣告該食品，實際負責人蔡姓女子、惠生研公司獲判無罪。

起訴指出，惠生研公司銷售「Inseed好欣情乳酸菌粉劑食品」未依「健康食品管理法」規定，向中央主管機關申請許可登記為健康食品，卻2019年12月13日前，在說明書上宣稱有「腸道保建、代謝症候群、神經心理調節、免疫調節」等特定保健功效，並分別佐以腸道、人體體型等涉及五官臟器，生理功能及醫療效能圖示，向不特定消費者宣稱具有代謝調節「免疫功能」等，販賣偽健康食品。

蔡女供稱，該食品從2012年研發時，就是精神功能的菌，屬於第四代益生菌，沒有免疫調節的功能，宣傳的功效都是幫助入睡的益生菌。

蔡女也稱，食品未申請查驗登記為健康食品，內附的說明單張小卡是衛教知識，用來說明服用益生菌的好處，且「免疫調節」文字是針對2005年第二代益生菌依據相關文獻轉載，非食品功效標示或廣告「沒有要誤導消費者有免疫調節功效」

法院認為，食品上的腸道保健、代謝症候群、神經心理調解等文字，及腸道、人體體型等圖示，都不是健康食品管理法規範的保健功效，縱使說明書上標示之，也無違法。

判決指出，說明書內記載說明PS128，也就是InSeed益生菌，經細繹說明書可知介紹「益生菌保健功效進化史」並提到保健功效大致分為四代，且分別為腸道保健、免疫調節、代謝症候群、神經心理。

法官認為，關鍵的「免疫調節」文字是在介紹益生菌不同菌數的功能及研發歷程，及各代益生菌功效，未直接標示或廣告免疫調節保健功效，但食品包裝外盒及說明書，未載明該食品所含的益生菌的菌數，也沒有提到是第幾代益生菌。