女兒為吃藥、就醫和雙親反目 半夜捅死媽媽判無期定讞

屏東陳姓女子因長期罹重度憂鬱症，屢因就醫和用藥和父母爭吵，前年10月凌晨，竟拿水果刀和槌子擊殺雙親。陳母身受多刀，因心臟遭刺穿、肝臟與橫膈膜破裂，重傷不治；陳父僅手臂負傷，撿回一命。屏東地方法院依殺直系血親尊親屬、殺人未遂罪判陳女無期徒刑，褫奪公權終身，二審維持原判決，最高法院今駁回上訴定讞。

2019年10月11日凌晨1點多，陳姓女子先將家中廚房的水果刀、槌子拿到她房間衣櫥藏放，在2樓的父母熟睡後，她悄悄進入房間，先拿刀朝母親的身體正面、胸部和手臂狂刺。陳父聽到老婆尖叫而驚醒，陳女看了父親一眼，隨即拿水果刀往他的手臂劃數刀。

陳父搶下水果刀，壓制女兒，等她冷靜後再衝下樓向鄰居求救。雙親雖經救護車送往潮州的醫院急救，但陳母仍因傷重死亡。

台灣高等法院高雄分院審理時，陳女坦承弒母傷父，合議庭認定她犯罪無誤。二審審酌陳女精神病史、動機、犯案計畫和案發經過，加上高雄市立凱旋醫院精神鑑定結果指認她下手當下並非無辨識能力，認定未達刑法第19條「責任能力—精神狀態」規定不罰或減輕其刑地步。

二審認為陳女因病長期受父母細心照顧，卻只因就醫和用藥問題起爭執就萌生殺害父母動機，罔顧人倫。陳母有多處刀傷，陳父手臂也有許多刺傷，合議庭認為陳女下手極重，況且母親的胸腹部還因受重創而大量出血，可見惡害嚴重，此行為也影響社會安定。