男顧台鐵機房竟73天沒休假　上班腦中風倒地醒來全癱了

高雄一家民間通訊公司承包台鐵機房監控工作，原本應該由3人輪值排班，卻長期僅由1名49歲洪姓勞工負責，前年3月20日下午洪工作時昏迷倒地，送醫急救雖然撿回一命，但腦中風併右側肢體無力與失語症，失能程度達100%形同癱瘓，後來高雄地院法官發現，洪病發前一周工時長達82小時，1個月加班113小時，且連續73天沒休假，認定是「過勞」造成中風，判雇主要賠442萬元。

洪男2014年4月1日起受雇這家通訊公司，負責監視系統、電信工程等工作，每月薪資2萬7千元。2017年台鐵「交通部鐵路改建工程局ACL465Z標工程」發包給東元，東元再轉包給信祥公司，最後標案的「台鐵通信駐點維護工程」，委託給洪男受雇的公司承攬。

判決指出，2018年10月，洪男被派往台鐵機房，監控、抄寫各車站異常警示的燈號記錄，如果出狀況，要立即通報台鐵人員報修；後來雇主又包下鼓岩國小的網路佈線工程，洪除了在台鐵監控訊號異常外，還要支援雇主佈線工作。

前年3月19日洪結束機房夜班輪值工作後，20日一早又與其他同事被派往鼓岩國小，但工作沒多久突然昏迷倒地，送醫急救診斷顱內出血，雖然幸運撿回一命，但腦中風合併右側肢體無力與失語症，經勞保局評估，確認是職業傷害，完全喪失工作能力。

洪男主張，在台鐵機房半年期間，除了白天上班時間，還要被雇主派往其他地點工作，剩餘時間都要待在機房監控，從2018年10月1日至隔年病倒，半年期間都只有他1人負責，除了每天可回家吃飯、洗澡外，幾乎整天有22小時都釘在機房內。

洪男認為，雇主長期沒派其他員工輪班，讓他超時工作才導致他腦中風，除了雇主外，其他發包工作的公司也未善盡監督責任，提告雇主求償873萬，其他廠商則要負職災補償264萬元，總計求償1137萬。

洪男雇主反駁，稱機房是按表排班，不可能僅1人值班，編制值班表還有送台鐵審核通過，機房裡有空調、臥鋪，還有免費WIFI，洪男下班時間常因此藉故不離去，在機房享受免費資源。而且鼓岩國小不是高強度工作，若工作環境不佳，洪早就離職了，而且洪之送急診之前健保卡記錄還是空白，是他沒注意自己身體才會病倒。

高雄地方法院審理時，根據洪男進出機房時間計算工時，發現他從前年1月7日至發病，已連續上班73天，中間無任何休假；而發病前一周，連續工作7天，總工時長達82小時，平均每天上班近14小時。

法官還發現，根據與台鐵合約機房監控24小時採3班制，每班輪值8小時，但從機房監視畫面，發現除洪進出外，都沒看到其他值班人員進出，連排班表上洪男明明沒值班，都還拍到他進出機房，因此認定每日值班記錄表與實際狀況不符，洪男在機房時間就是工作時間，符合勞檢處工時認定。