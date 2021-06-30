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宮廟染黑爭議被稱「見證」交接 警局函送主委侮辱公署

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園平鎮福星宮去年新任主委柯信均交接時，因他涉賣淫集團等複雜背景，當地人質疑宮廟染黑連署陳情，事後柯和黃姓前發言人、前主委都公開陳述，稱交接在「偵查隊、律師見證」完成，平鎮警分局認為名譽受損，依侮辱公署罪嫌將3人送辦，但檢方認為柯等僅評論無謾罵，偵結不起訴。

警方指出，柯信均（40歲）去年10月23日以主委身分，發布公開信陳述「委員會依照8月5日在偵查隊在場及律師的見證下，與第八屆委員們辦理交接，過程經得起考驗」。

宮廟前黃姓發言人（30歲）也在臉書直播中表示「在選舉管委時，經律師還有我們當地偵查隊，在現場見證下順利交接」；另黃姓前主委（70歲）接受電視台採訪時說「交接在幹部、委員，及現場律師見證、偵查隊長都有在現場，給我們做一個見證」。

平鎮分局認為，3人的言語影響警方名譽，依涉犯妨害公務公然侮辱公署罪嫌，將3人函送桃園地檢署偵辦。

檢方訊時，柯等3人均堅決否認犯行，柯辯稱，偵查隊在場是要維護秩序，律師才是見證，因為在信中有一個「及」字，意思是分開的，不是偵查隊見證的意思，自己只是陳述事實。黃姓前發言人、前主委也說，當時是口誤，偵查隊是來蒐證、維持秩序，見證的是律師。

檢方認為，雖然柯等3人都有提到偵查隊長、偵查隊在現場、見證等語，但綜觀全部文字內容，柯等僅就當天平鎮分局偵查隊到場值勤之事予以評論，並無其他謾罵字眼，可見他們所言並非意在侮辱警察機關或警察人員，予以3人不起訴。

平鎮分局。記者曾健祐／攝影
平鎮分局。記者曾健祐／攝影

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