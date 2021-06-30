罷工50天！美麗華高球場勞資爭議 控資方油罐車欲衝破糾察線

美麗華高爾夫球場的勞資爭議不斷，今年5月11日美麗華工會為抗議美麗華公司無預警將公司分割為三家子公司，並將開除工會理事長黃文正與數名會員，工會因而發起罷工運動，並設下罷工糾察線，目前罷工進入第50天。美麗華公司日前向新北地方法院提出撤除罷工糾察線定暫時狀態假處分，上週五又傳出公司的油罐車試圖突破罷工糾察線，進入球場加油，會員質疑加油的需求，因此工會今到新北地院前呼籲法院創造勞資雙贏的方案。

2018年美麗華開發公司無預警解雇多名員工，當時也引起了12天的罷工，勞資雙方最後簽訂團體協約，明定資方雇用外包人力前，要與工會協商，若資方違反協約，將給付600萬元違約金。工會表示，去年公司未經工會同意使用外包人力，經勞動部認定資方違反團體協約，工會因而提出違約金訴訟。

不過，今年4月8日，美麗華公司告知員工，要將公司分割為三家子公司，包括美杏、杏美與杏中，將開除工會理事長黃文正與數名會員，並且以工會不適格為由，拒絕調解。工會於5月11日正式發起罷工糾察線，並在5月12日，來到新北地方法院前開記者會，向法官呼籲還給工會會員公道。

美麗華工會與桃園市產業總工會今再度來到新北地方法院前開記者會，美麗華工會理事長黃文正表示，上週五公司片面叫來油罐車，表示要突破罷工封鎖線，為緊急消防設備的發電機加油，卻未出示沒有油的證據。會員質疑，目前疫情期間，球場是停業狀態，為何需要加油，且當日工會會員們發現球場內的加油站中，有工作車正在加油，使用的同樣是柴油。他說：「我們懷疑資方以油罐車要加油為理由衝破封鎖線。」呼籲法官做明確的判斷，才能讓罷工持續。

工會今表示，罷工至今已經50天，美麗華資方還是堅持不承認工會，還向法院提出撤除罷工糾察線定暫時狀態假處分，並且持續挑戰罷工糾察線。

資方日前要求罷工糾察線讓公司請的油罐車通過，以公共安全為由挑戰罷工糾察線，不過，工會質疑球場在疫情停業期間何以緊急消防設備油槽如此耗油？

工會強調，工作場所的安全、公共安全也是工會所關心的議題，因此工會願意推派代表，邀請新北市政府和其他專業人士，一起到油槽查看，如果真的不足，工會願意協助補充。工會在6月25日請新北市政府勞工局轉達資方工會的訴求，但資方片面拒絕，讓工會質疑資方企圖破壞罷工糾察線。

工會在記者會現場提出四種解套方案，並詢問法院哪個是能讓勞資雙贏的方案。首先是勞資政三方共同進入球場，查看油槽的存量。第二，工會會員願意協助補充柴油，由會員將補充用油提入球場內部。三，由工會請油罐車進入，工會強調他們必須確保油罐車通過封鎖線是為了補充用油，而沒有其他用途。四，則是按照資方要求，工會要讓道。