周玉蔻「炸中央黨部」言論恐涉恐嚇　中正一分局警要查

資深媒體人周玉蔻昨在「寶島聯播網」主持廣播節目過程中，呼籲民進黨要與網紅「館長」切斷關係，「今天開始不跟館長切斷關係，我到你們中央黨部，炸掉你中央黨部」，相關言論引發各界熱議，也引起警方關注，由於可能涉及恐嚇危害公眾安全罪，轄區中正一分局警方目前已介入釐清。

警方表示，今早接獲相關情資，仍須釐清確切言論內容、行為人及行為地，由於民進黨中央黨部及寶島聯播網總部皆在中正區，由轄區中正一分局警方調查處理；初步看來，揚言「炸黨部」之類言論，不無涉及恐嚇，目前已派員介入釐清。

館長陳之漢23日在直播中怒轟周玉蔻是「超級大綠蛆」，直指她就是「民進黨打手」、「不敢得罪自己的派系」，還質問周玉蔻「妳敢不敢嗆范雲？」27日再要求民進黨管好側翼，「用狗鍊栓好」；周玉蔻氣憤不已，昨在節目中痛罵「什麼屁館長」，民進黨把他做大，現在才那麼囂張，尤其是民進黨內的林鶴明、林飛帆等人，「搞網路的這些人，今天開始不跟館長切斷關係，我到你們中央黨部，炸掉你中央黨部，立此存證」。

周玉蔻昨日在「寶島聯播網」主持廣播節目指出「我鄭重跟民進黨中央黨部做網路文宣的，跟蔡英文總統、賴清德副總統警告一次，今後再跟這個沒腦的、莫名其妙、代表台灣無知負面力量的人再勾勾纏的話，小心，我一定追殺到底。我不想跟他對號入座，他今天之所以這麼樣狂妄，而且到這種狀況，還不是蔡英文總統網路經營團隊造成，把他做大的，生個病還送個花」。

周玉蔻更痛批，「今天講這麼多，就是要警告民進黨中央這些傢伙，在那邊跟人家拚點閱，不如去救人命。請蔡英文總統、林鶴民以後不要叫他館長，人家國立美術館的人才叫館長，他是什麼館長，他做大還不是大家把他慣壞的，下次選舉，民進黨人誰敢去蹭他這樣子做，我就把你倒掉」。

周玉蔻表示，「今天歷史存證，你們在選舉的時候，誰再敢跟他去來往，林飛帆、林鶴民寫案子要去上他節目，要去蹭他聲量的話，你小心，我就把你殺到底，我有一個綽號叫周小刀，將來你們民進黨亂搞，我就變周大刀，懂嗎！疫情指揮中心幹的好事，難道我不知道嗎！」

此話一出引發熱議，館長陳之漢昨晚也直播回覆，酸「妳一定要炸哦！阿姊啊！妳一定要炸哦」、「這個警政署不用辦她嗎？」館長表示，如今是民主社會，本來大家就都有自由言論的權力，自己過去被韓粉、國民黨、媒體批評，也不曾說過要去炸掉對方，如果不看發言者是誰，還以為周玉蔻的言論出自過去威權時代國民黨的哪個官員。