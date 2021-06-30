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為雞、菜齟齬拿鐮刀砍死人 「不知道怎會殺他」判18年
七旬老翁許進財與六旬張姓男子在台中大甲溪畔務農，卻因養雞、賣菜錢齟齬，許不滿張常在其他朋友面前數落他，還當面罵他三字經，心生不滿。去年5月間，許拿鐮刀砍殺張11刀，事後還更換鞋子、藏放作案凶器，再請人報警。一、二審皆依殺人罪判許18年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。
許進財（71歲）與張姓死者同在台中東勢大甲溪附近的農地工作，但雙方因種菜、養雞的收入，時常爭吵，去年4月間兩人越吵越凶，勢成水火。
去年5月3日清晨5點多，許從住處帶著鐮刀騎腳踏車到一處偏僻農地，等到7點多他看到張騎機車前來、停在雞寮旁，兩人再度口角。許拿出預藏的鐮刀，朝張的腰部、四肢揮砍，張逃跑卻跌倒，許仍不斷揮砍。
張姓男子一共被砍殺11刀，因失血過多，倒在大石頭上。許將鐮刀藏在農地附近的草叢裡，再把原本穿著的雨鞋更換為拖鞋，然後騎腳踏車到東勢區東關路的便利商店，請人幫忙報警說「有人被砍傷」。警方據到趕到現場，張被救護車送至東勢區農會附設農民醫院急救，仍不治死亡。
檢警事後調查，目擊者發現許進財不選擇比較近的鐵工廠求助，反而繞至更遠的商店，顯然是捨近求遠、有意拖延。法醫相驗報告指出，張的傷勢是猛力揮砍結果，傷及神經、血管，且根據現場血跡，張倒地後還不斷被砍殺。
許進財辯稱不知道怎麼殺了張，還說看到血在流，趕緊去叫救護車及警察。許說「很好的朋友死在我手上」，他每天都睡不著。
台中高分院認為許和被害人原是朋友，只因種菜、養雞意見不同就拿鐮刀砍人，行凶後又沒積極求援，且否認犯罪，一審量處18年徒刑合理。最高法院認同二審見解，駁回上訴定讞。
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