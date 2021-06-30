快訊

疫情趨緩？醫：Delta病毒入侵添變數

台北預約系統之亂翻版？新北人嘆：疫苗比五月天門票更難搶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為雞、菜齟齬拿鐮刀砍死人 「不知道怎會殺他」判18年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

七旬老翁許進財與六旬張姓男子在台中大甲溪畔務農，卻因養雞、賣菜錢齟齬，許不滿張常在其他朋友面前數落他，還當面罵他三字經，心生不滿。去年5月間，許拿鐮刀砍殺張11刀，事後還更換鞋子、藏放作案凶器，再請人報警。一、二審皆依殺人罪判許18年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

許進財（71歲）與張姓死者同在台中東勢大甲溪附近的農地工作，但雙方因種菜、養雞的收入，時常爭吵，去年4月間兩人越吵越凶，勢成水火。

去年5月3日清晨5點多，許從住處帶著鐮刀騎腳踏車到一處偏僻農地，等到7點多他看到張騎機車前來、停在雞寮旁，兩人再度口角。許拿出預藏的鐮刀，朝張的腰部、四肢揮砍，張逃跑卻跌倒，許仍不斷揮砍。

張姓男子一共被砍殺11刀，因失血過多，倒在大石頭上。許將鐮刀藏在農地附近的草叢裡，再把原本穿著的雨鞋更換為拖鞋，然後騎腳踏車到東勢區東關路的便利商店，請人幫忙報警說「有人被砍傷」。警方據到趕到現場，張被救護車送至東勢區農會附設農民醫院急救，仍不治死亡。

檢警事後調查，目擊者發現許進財不選擇比較近的鐵工廠求助，反而繞至更遠的商店，顯然是捨近求遠、有意拖延。法醫相驗報告指出，張的傷勢是猛力揮砍結果，傷及神經、血管，且根據現場血跡，張倒地後還不斷被砍殺。

許進財辯稱不知道怎麼殺了張，還說看到血在流，趕緊去叫救護車及警察。許說「很好的朋友死在我手上」，他每天都睡不著。

台中高分院認為許和被害人原是朋友，只因種菜、養雞意見不同就拿鐮刀砍人，行凶後又沒積極求援，且否認犯罪，一審量處18年徒刑合理。最高法院認同二審見解，駁回上訴定讞。

七旬老翁許進財與六旬張姓男子因養雞、賣菜錢齟齬，許拿鐮刀砍殺張11刀，事後還更換鞋子、藏放作案凶器，再請人報警。一、二審皆依殺人罪判許18年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。資料照片。記者陳宏睿／翻攝
七旬老翁許進財與六旬張姓男子因養雞、賣菜錢齟齬，許拿鐮刀砍殺張11刀，事後還更換鞋子、藏放作案凶器，再請人報警。一、二審皆依殺人罪判許18年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。資料照片。記者陳宏睿／翻攝

農地 腳踏車 救護車

延伸閱讀

大年初二中市私人招待所亂刀砍死人 檢起訴11人

父親遺留腳踏車陪伴家人12年 遭竊一天被警尋回

國產魂系RPG《記憶邊境》新玩法預告公開 吃我的放血治療跟瘟疫鐮刀啦！

調二審辦事檢察官10人名單出爐 北檢張安箴上榜

相關新聞

周玉蔻「炸中央黨部」言論恐涉恐嚇　中正一分局警要查

資深媒體人周玉蔻昨在「寶島聯播網」主持廣播節目過程中，呼籲民進黨要與網紅「館長」切斷關係，「今天開始不跟館長切斷關係，我...

7歲童遭柔道教練重摔傷重不治 檢察官今相驗釐清死因

台中市7歲男童上校外柔道課拒絕做柔道招式雙調袖，教練何聰樂涉嫌將男童過肩摔、丟體拋摔，導致男童頭部重創，經住院70天搶救...

北港鎮長貪汙 判10年2個月

雲林縣北港鎮長蕭永義涉嫌透過白手套向6人收取120萬元到150萬元賄款後，安排到清潔隊工作，昨天被雲林地方法院依貪汙罪判...

忙防疫 疾管署專門委員還在為考績告同事貪汙

衛生福利部疾病管制署王姓專門委員，在機關發布「詐領獎金」、「貪汙犯」的資訊侮辱關姓同事，被判拘役50日，得易科罰金5萬元...

影／罷捷發起人徐尚賢控警執法過當 三藍營議員聲援

罷捷發起人徐尚賢上周六發動遊行遭警方壓制帶走，高雄市苓雅警分局依公共危險罪送辦。今早，徐在高市議員陳美雅、陳若翠與邱于軒...

捕攝服飾店女同事裙底風光 他沒關補光燈被抓包判刑

台北市某服飾店鄭姓男店員3度把手機放在蕭姓女同事行走動線上捕攝裙底風光，第3次補光燈開啟被察覺，台北地方法院審理，依竊錄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。