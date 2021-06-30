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台南養生館暗藏春色被警查抄 負責人、員工均處3月徒刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

29歲李姓男子在台南市南區開設養生館，雇用29歲王姓男子擔任櫃台服務人員，讓服務小姐在館內從事半套性交易，每次收費1300元，由店家從中抽取500元營利，今年2月4日晚間被警方查抄，兩對男女剛完事，見員警上門面面相覷，尷尬的坦認從事半套性交易。李、王被依妨害風化罪嫌起訴，台南地院認兩人犯共同犯圖利容留猥褻罪，均處3月徒刑，可上訴。

檢警接獲線報，南區某養生會館暗地從事半套性交易，經蒐集後確認屬實，2月4日晚間前往搜索查緝。員警為了避免打草驚蛇，先埋伏在養生館外，見有客人上門，把握時機持搜索票進入店內，當場在包廂內查獲有2名女按摩師為2男客從事半套性交易。

當場扣得大門遙控器、營業報表、營業所得2600元、潤滑液、使用過保險套、衛生紙等物，以及電腦螢幕、監視器主機、鏡頭等設備。

男客沒想到員警上門，尷尬坦認找女按摩師「鬆一下」。警方依涉違反社會秩序維護法裁罰兩對男女外，李姓負責人及王姓員工被依妨害風化案件起訴。兩人坦承犯行。

台南地院審酌，李、王2人無視善良風俗及社會觀念，媒介女子與他人為猥褻行為，很不應該，惟念2人犯後均坦承犯行，態度尚可，兼衡其素行、犯罪動機、目的、手段、所生危害及其智識程度及家庭經濟生活狀況等一切情狀，認共同犯圖利容留猥褻罪，均處3月徒刑，可上訴。

警方當場扣得大門遙控器、營業報表、營業所得2600元、潤滑液、使用過保險套、衛生紙等物，以及電腦螢幕、監視器主機、鏡頭等設備。圖／翻攝照
警方當場扣得大門遙控器、營業報表、營業所得2600元、潤滑液、使用過保險套、衛生紙等物，以及電腦螢幕、監視器主機、鏡頭等設備。圖／翻攝照
台南警方據報，南區某養生會館暗地從事半套性交易，2月4日晚間前往搜索查緝，當場在包廂內查獲有2名女按摩師為2男客從事半套性交易。圖／翻攝照
台南警方據報，南區某養生會館暗地從事半套性交易，2月4日晚間前往搜索查緝，當場在包廂內查獲有2名女按摩師為2男客從事半套性交易。圖／翻攝照

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