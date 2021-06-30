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送花籃諷衛福部「下民易虐」16字 朱學恒遭告妨害公務

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送花籃諷衛福部「下民易虐」16字 朱學恒遭告妨害公務

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

政治評論員朱學恒本月1日送上4個花籃到衛生福利部疾病管制署，在花籃寫下「 爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」4句話，台北地檢署接獲民眾告發，檢察官依規定交由台北市警中山分局通知到案做筆錄；因疫情嚴峻，中山分局預計7月解封後通知朱學恒到案。

據了解，朱學恒是不滿執政黨未適當管控疫情，認為官員薪水來自人民血汗錢，卻坐視人民一個接一個死去，當時他也在臉書諷刺執政黨「想照顧花店生意和官員的禮義廉恥，希望執政黨有天會醒來。」

朱學恒今天在他的臉書粉絲專頁貼出一張中山分局通知書，指出「各！位！觀！眾！當局果然開始追究責任拉！在往土城的路上顯然我已經彎道超車各位競爭者拉！」

朱學恆也諷刺「暨獲得行政院長與總統認證之後，本人再度成為一個用嘴就可以妨礙公務的男人啦！多謝大家支持！我將繼續努力，朝著天際邁進！」

朱學恆涉及妨害公務案件遭警方通知到案做筆錄。圖／翻攝自朱學恆臉書
朱學恆涉及妨害公務案件遭警方通知到案做筆錄。圖／翻攝自朱學恆臉書

朱學恒。本報資料照片
朱學恒。本報資料照片

朱學恒 疫情 行政院

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