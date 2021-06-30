割蔣公銅像對檢察官「比中指」判刑 法官批獨派：粗鄙

獨派「台灣建國工程隊」成員林廷穎鎔割蔣介石銅像，一審無罪，檢方上訴，二審開庭，林對蒞庭檢察官比中指被訴；台北地方法院認為，比中指是罵「一字國罵」，依侮辱公務員罪判林拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。

事實上，林廷穎前案被控的毀損罪，雖然一審一度獲判無罪，不過，二、三審法院都不支持一審法院的法律見解，上個月，已改判林有期徒刑2月、得易科罰金6萬元，林有罪確定。

士林地方檢察署起訴說，林廷穎2017年6月14日晚間以乙炔噴槍、鋁梯等工具在陽明山國家公園辛亥光復樓前廣場，將蔣介石銅像燒熔，並切割銅像的後頸部，涉及毀損罪。

士林地方法院認為，銅像高度超過1個人的身高許多，僅後方後頸部有白色及輕微切割痕跡，正面全未受損；銅像是供人緬懷先人，一般人瞻仰時會抬頭，且銅像整體完好，仍可供他人瞻仰， 由於毀損不罰未遂犯，判林無罪。

林一審判無罪後，檢察官上訴。台灣高等法院2020年8月4日上午開庭，林廷穎於台灣高檢署檢察官何嘉仁論告時，不滿論告內容，對何嘉仁「比中指」，台灣高檢署告發林，台北地方檢察署將林起訴。

台北地院開庭，林承認對檢察官比中指，否認侮辱公務員。林稱，他不是針對檢察官個人，而是案子程序拖太久、心情焦躁「一時氣憤就比了」，覺得抱歉。

法官審理認為，林比中指後被記明筆錄，即表示因何嘉仁講的話他有幾句不認同，當時情境並無比中指的必要，而依一般通念，比中指是對檢察官罵「幹」，有不屑、侮辱的意圖，非單純發洩情緒。

林廷穎於檢察官執行職務時，貶損檢察官職務尊嚴，就算檢察官當下沒發現，也無礙犯罪成立，應依法論科。