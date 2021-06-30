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吵架怒比中指 法官判罰3千：等於將三字經言語肢體化
怒比中指，代價真高！陳姓男子2019年12月在新竹一間超商購物時，與黃姓男子起衝突，氣憤難耐之餘，陳朝黃怒比中指，遭黃報警提告；新竹地院法官認為，比中指源自西方文化脈絡中是以肢體動作象徵侮辱性言語，台灣社會通俗中更等於將「三字經」言語肢體化，審酌依公然侮辱罪，判罰3000元。
法官指出，「侮辱」是指對人謾罵、嘲笑、侮蔑，其方法並未限制於文字、言詞、態度、舉動，只須以公然方式使他人在精神上、心理上有感受難堪或不快，減損其聲譽、人格及社會評價即構成。
在西方文化脈絡中，比中指的手勢意義是肢體動作象徵侮辱性言語，又依據台灣一般社會通念，比中指有侮辱他人人格、貶損他人在社會上評價地位的意義。陳男在屬於公眾場合的超商向別人比中指，客觀上足以貶損他人人格、名譽及社會評價，主觀上顯然也具有侮辱對方的意思。
法官認為，陳男與黃男發生爭執，盛怒下一時未考慮清楚向對方比中指，貶損黃的人格尊嚴及社會評價，考量陳坦承犯行，也願意和解，但黃卻多次傳喚未出庭，審酌依公然侮辱罪，判罰3000元。
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