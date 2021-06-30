快訊

板橋大遠百1確診案例！感染源為環南市場 接觸者皆為陰性

送花籃諷衛福部「下民易虐」16字 朱學恒遭告妨害公務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吵架怒比中指 法官判罰3千：等於將三字經言語肢體化

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

怒比中指，代價真高！陳姓男子2019年12月在新竹一間超商購物時，與黃姓男子起衝突，氣憤難耐之餘，陳朝黃怒比中指，遭黃報警提告；新竹地院法官認為，比中指源自西方文化脈絡中是以肢體動作象徵侮辱性言語，台灣社會通俗中更等於將「三字經」言語肢體化，審酌依公然侮辱罪，判罰3000元。

法官指出，「侮辱」是指對人謾罵、嘲笑、侮蔑，其方法並未限制於文字、言詞、態度、舉動，只須以公然方式使他人在精神上、心理上有感受難堪或不快，減損其聲譽、人格及社會評價即構成。

在西方文化脈絡中，比中指的手勢意義是肢體動作象徵侮辱性言語，又依據台灣一般社會通念，比中指有侮辱他人人格、貶損他人在社會上評價地位的意義。陳男在屬於公眾場合的超商向別人比中指，客觀上足以貶損他人人格、名譽及社會評價，主觀上顯然也具有侮辱對方的意思。

法官認為，陳男與黃男發生爭執，盛怒下一時未考慮清楚向對方比中指，貶損黃的人格尊嚴及社會評價，考量陳坦承犯行，也願意和解，但黃卻多次傳喚未出庭，審酌依公然侮辱罪，判罰3000元。

新竹地院法官認為，比中指源自西方文化脈絡中是以肢體動作象徵侮辱性言語，台灣社會通俗中更等於將「三字經」言語肢體化，審酌依公然侮辱罪，判罰3000元。圖／報系資料照
新竹地院法官認為，比中指源自西方文化脈絡中是以肢體動作象徵侮辱性言語，台灣社會通俗中更等於將「三字經」言語肢體化，審酌依公然侮辱罪，判罰3000元。圖／報系資料照

公然侮辱 新竹 超商

延伸閱讀

桃園男不帶證闖醫院被攔 揍保全又罵三字經被判拘60天

新竹果菜市場532相關人員全數完成快篩 均為陰性

對警比中指當場被逮 28歲男處拘役20日悔不當初

影／綠側翼網軍「到處咬人」 館長：用狗鍊把他們拴好

相關新聞

7歲童遭柔道教練重摔傷重不治 檢察官今相驗釐清死因

台中市7歲男童上校外柔道課拒絕做柔道招式雙調袖，教練何聰樂涉嫌將男童過肩摔、丟體拋摔，導致男童頭部重創，經住院70天搶救...

北港鎮長貪汙 判10年2個月

雲林縣北港鎮長蕭永義涉嫌透過白手套向6人收取120萬元到150萬元賄款後，安排到清潔隊工作，昨天被雲林地方法院依貪汙罪判...

忙防疫 疾管署專門委員還在為考績告同事貪汙

衛生福利部疾病管制署王姓專門委員，在機關發布「詐領獎金」、「貪汙犯」的資訊侮辱關姓同事，被判拘役50日，得易科罰金5萬元...

送花籃諷衛福部「下民易虐」16字 朱學恒遭告妨害公務

政治評論員朱學恒本月1日送上4個花籃到衛生福利部疾病管制署，在花籃寫下「 爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」4句話...

割蔣公銅像對檢察官「比中指」判刑 法官批獨派：粗鄙

獨派「台灣建國工程隊」成員林廷穎鎔割蔣介石銅像，一審無罪，檢方上訴，二審開庭，林對蒞庭檢察官比中指被訴；台北地方法院認為...

吵架怒比中指 法官判罰3千：等於將三字經言語肢體化

怒比中指，代價真高！陳姓男子2019年12月在新竹一間超商購物時，與黃姓男子起衝突，氣憤難耐之餘，陳朝黃怒比中指，遭黃報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。