酒駕撞死台大碩士生 設計師得賠他雙親1246萬

室內設計師林志憲酒駕撞死台大土木工程學系研究所林姓研究生，台灣高等法院民事庭判他應賠償死者父母共1246萬2921元。資料照片。記者陳俊智／翻攝 室內設計師林志憲酒後駕車，卻在新北市泰山區撞死台大土木工程學系研究所林姓研究生，林的酒測值高達0.7毫克，新北地方法院依公共危險罪判林5年6月徒刑，案經上訴，台灣高等法院駁回。民事部分，高院判林須賠償死者父、母各646萬4900元、599萬8021元。

事故發生後，死者母親投書表示「當家家戶戶歡天喜地過年，我只能看著孩子的照片掉淚，每一個鞭炮聲、每一句恭喜、新年快樂，對我們來說都是那麼刺耳。」，質疑若初犯撞死人可輕饒，那無辜失去生命的受害者，他的機會又在哪裡？

林志憲（46歲）2018年10月5日晚上和朋友在西門町的日式料理店聚餐，席間喝了不少酒，但深夜11點時仍開轎車欲返回住處；他沿著泰山區新北大道內側車道往桃園方向行駛，行經新北大道與泰林路的交岔路口時，違規貿然左轉，轎車右前車頭和林姓研究生（23歲）的機車碰撞，林送醫不治。

林志憲事後留在現場，向警方坦承肇事，警方酒測，他吐氣所含酒精濃度達每公升0.7毫克。

被害人父母認為林志憲自承在日本料理店就已經喝醉了，但卻覺得飲酒過後對駕駛行為沒有影響，可見他明知且預見喝酒後已意識不清，也知道酒駕肇事會致人於死，卻「容任」自己駕駛「殺人凶器」隨機犯案，沿路鑽隙蛇行。死者雙親認為林在酒精催化下，已將他人的安全、法律規定置之度外，已構成不確定故意殺人罪。

不過林志憲的律師認為他因連日工作、常熬夜，身體疲勞而易醉，在酒後判斷力下降的情況下，誤判自己還能駕車，而依「過往習慣」開車才釀憾事，不是殺人。

新北地院認為，林志憲當時已開車十幾分鐘，期間多次減速以防撞到前車，可見他雖酒駕，但駕車過程中仍避免車禍，不能安全駕駛動力交通工具而駕駛，屬抽象危險犯，雖有因而肇事的可能，但未必會肇事，更未必會造成他人死傷。

新北地院認為，被害人才23歲，人生剛要起步就被迫中止，家人傷痛無法彌補，也是國家社會的損失，林志憲的行為應予譴責，考量他犯後始終認罪、沒有前科、未獲諒解等情狀，判5年6月徒刑。林志憲和檢察官均上訴，高院認為新北地院認事用法無違誤而駁回。

死者雙親向林各求償840萬6476元、835萬4666元，一審判林應賠償546萬4900元、499萬8021元。雙方皆上訴。

高院民事庭認為，死者當時即將畢業，前途似錦，雙親卻因此事故而蒙受天人永隔之痛，林志憲在餐廳時就已知喝醉，卻貿然酒駕、左轉，顯見漠視他人生命。

高院衡酌死者父母與林的身分、經濟能力、社會地位、財產狀況，認為死者父母的精神慰撫金應為700萬元。因死者父母已領強制汽車責任險保險金各100萬1980元、100萬1979元，在扣除後，判林共應賠償1246萬2921元。