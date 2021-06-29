忙防疫 疾管署專門委員還在為考績告同事貪汙
衛生福利部疾病管制署王姓專門委員，在機關發布「詐領獎金」、「貪汙犯」的資訊侮辱關姓同事，被判拘役50日，得易科罰金5萬元。王上訴請求判緩刑，台北地方法院審理駁回上訴，王判刑確定。
王上訴說，他因受關的霸凌、挑釁，盛怒之下口不擇言，且偵查時就坦承犯行，表示悔悟，態度良好，有和解誠意，他一時失慮誤觸法網，犯罪情節不重大。
法官認為，王與關都是疾管署簡任參謀室的同事，王在辦公室內侮辱關，造成關的名譽及人格受損；王自述碩士畢業、收入7萬元，原審量刑妥適，判決應維持。
判決說，關姓被害人稱，王犯後持續罵人，另到檢察署告發貪汙，更破壞他的羽絨衣或發出聲音干擾等，如果法院判王緩刑，是在認同王變本加厲的行為。
判決書指出，王姓專門委員表示確有提出貪汙案告發，且所指控都是事實，因關不願出席和解，「只好相互檢驗」，可見，關指述王犯後態度有據，更可證明王不能體認造成關的損害不輕，才會在案發後仍與關多有紛爭，駁回他的上訴。
檢方指控，王因考績與關姓同事衝突，2019年12月起，在疾管署機關內，指摘、傳述關「考績還甲等」、「不要臉」、「你還是擔心你偽造文書、詐領獎金，你臉皮真厚，還敢來上班」、「 不知恥、不知恥，要怎麼寫。信口開河，貪汙犯」等，犯公然侮辱罪。
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