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妙天禪師金援獲獎電影票房慘賠 名導公司要返還借款2千萬
知名電影導演曾禎為拍攝「為你存在的每一天」電影，向禪師悟覺妙天尋求合作，妙天認同影片為弱勢發聲的概念，因而於2019年以他投資公司的名義借出2千萬元給曾為負責人的瑞陞公司。不過電影上映後遇上新冠肺炎疫情，票房慘澹，瑞陞公司無法在一年後還款，妙天投資的公司因而提告要求返還2千萬。新北地院判瑞陞公司應返還2千萬。
「為你存在的每一天」電影是關於發展遲緩的母親與孩子所遭遇的家庭與社會問題，曾獲得洛杉磯菲斯蒂喬斯國際影展六項大獎、義大利奧尼羅電影獎最佳劇情片、倫敦獨立電影獎兩項大獎以及入圍美國獨立電影獎最佳亞洲劇情片。
瑞陞傳播有限公司負責人、導演曾禎為籌措該電影的後製成本，透過友人介紹與妙天禪師見面，商談借款事宜。2019年3月間雙方相談甚歡，妙天認同電影傳達為弱勢發聲的理念，因而透過妙天投資的美麗寶島育樂開發公司借瑞陞公司2千萬元，約好一年後還款。
不料，電影上映後恰逢新冠肺炎疫情，導致電影票房不佳，瑞陞公司無法如期回收成本，因而未在約定的時間還款，美麗寶島育樂開發公司質疑曾禎挪用款項，因而提告要求曾禎與瑞陞傳播有限公司返還2千萬元。
曾禎及瑞陞公司辯稱，這2千萬元是投資，公司收款後已將錢全數用在後製上，並如期在台灣上映，原本還要在其他地方上映，卻遇上疫情，各國祭出影城禁令，導致票房淒慘，無法回收投資成本。
新北地院審理指出，雙方確實有借據記載美麗寶島育樂開發公司借瑞陞公司2千萬元，約好一年後還款，因此雙方成立借貸關係。
不過，法院認為，美麗寶島育樂開發公司僅憑陞瑞公司在收款後一個月內就將錢全數匯出，就認定是曾禎挪用，有些武斷。曾也否認挪用，且沒有其他證據證明曾將錢占為私用，因此曾不需要賠償2千萬元。法院判瑞陞公司應返還2千萬。
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