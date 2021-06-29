妙天禪師金援獲獎電影票房慘賠 名導公司要返還借款2千萬

電影「為你存在的每一天」劇照。翻攝自電影臉書 知名電影導演曾禎為拍攝「為你存在的每一天」電影，向禪師悟覺妙天尋求合作，妙天認同影片為弱勢發聲的概念，因而於2019年以他投資公司的名義借出2千萬元給曾為負責人的瑞陞公司。不過電影上映後遇上新冠肺炎疫情，票房慘澹，瑞陞公司無法在一年後還款，妙天投資的公司因而提告要求返還2千萬。新北地院判瑞陞公司應返還2千萬。

「為你存在的每一天」電影是關於發展遲緩的母親與孩子所遭遇的家庭與社會問題，曾獲得洛杉磯菲斯蒂喬斯國際影展六項大獎、義大利奧尼羅電影獎最佳劇情片、倫敦獨立電影獎兩項大獎以及入圍美國獨立電影獎最佳亞洲劇情片。

瑞陞傳播有限公司負責人、導演曾禎為籌措該電影的後製成本，透過友人介紹與妙天禪師見面，商談借款事宜。2019年3月間雙方相談甚歡，妙天認同電影傳達為弱勢發聲的理念，因而透過妙天投資的美麗寶島育樂開發公司借瑞陞公司2千萬元，約好一年後還款。

不料，電影上映後恰逢新冠肺炎疫情，導致電影票房不佳，瑞陞公司無法如期回收成本，因而未在約定的時間還款，美麗寶島育樂開發公司質疑曾禎挪用款項，因而提告要求曾禎與瑞陞傳播有限公司返還2千萬元。

曾禎及瑞陞公司辯稱，這2千萬元是投資，公司收款後已將錢全數用在後製上，並如期在台灣上映，原本還要在其他地方上映，卻遇上疫情，各國祭出影城禁令，導致票房淒慘，無法回收投資成本。

新北地院審理指出，雙方確實有借據記載美麗寶島育樂開發公司借瑞陞公司2千萬元，約好一年後還款，因此雙方成立借貸關係。