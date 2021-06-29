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司改會送石木欽案意見書遭疑干涉審判 審判長引例斥：非好現象

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

懲戒法院今審理前公懲會委員長石木欽遭彈劾懲戒案。記者王宏舜／攝影
懲戒法院今審理前公懲會委員長石木欽遭彈劾懲戒案。記者王宏舜／攝影
懲戒法院今審理前公懲會委員長石木欽遭彈劾懲戒案，民間司改會昨天遞交法庭之友意見書，要求在真相未明前不得審結、也不得判「免議」，引發干預審判之議。審判長吳景源今在開庭前即表達不滿，認為民團指導審判並非好現象，希望還給法官單純的審判空間。

民間司改會昨天以憲法法庭「法庭之友」比擬，認為法官法或其他訴訟制度雖沒有法庭之友制度，但為讓法院考慮各界輿論、避免與社會脫節，主張應「類推適用」，還說職務法庭若認為無法源可據，也可以將之視為「人民陳情」處理。

石木欽案今開庭前，審判長吳景源直言近來有民團向懲戒法院遞狀，表達對石案的看法，試圖指導審判，「絕非好現象」。吳指出，90年代的法官們曾為了捍衛審判獨立而發起抗爭運動，就是希望能還給法官不受外界干預的純淨審判空間。

吳景源所指的，是1995年9月台中地方法院年輕法官所發起的「箱子還你、獨立還我」運動，拒絕將裁判書送閱。該案起源發生於1991年的「南鯤鯓代天府案」，司法院事後雖將「事前送閱」改為宣判後的事後送閱，但難抵法官群體內部尋求審判獨立的呼聲。

當時參與的法官，包括現任大法官呂太郎、司法院秘書長林輝煌、台中地院法官張升星等人。

司法院 石木欽 大法官

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