聯發科離職工程師被無效「競業禁止」 獲賠近兩百萬元

聯發科公司前工程師徐祥哲，欲赴香港商鑫澤數碼公司任職，遭聯發科聲請定暫時狀態假處分而不能工作，提告請求賠償。台灣高等法院今判應給付198萬5000元，可上訴。圖／本報資料照 聯發科公司前工程師徐祥哲欲赴香港商鑫澤數碼公司任職，遭聯發科聲請定暫時狀態假處分而不能工作，請求賠償美金8萬9592元薪資損害、新台幣100萬元分紅本息及精神上損害新台幣200萬元，並登報道歉。台灣高等法院今判應給付198萬5000元，可上訴。

徐祥哲主張，從2007年10月間受僱於聯發科擔任工程師，負責實體設計時間樹Clock Tree相關工作，屬於晶片設計後端品質管控，未接觸任何CPU或圖形處理器CPU技術，也未參與「16奈米鰭式場效電晶體」技術相關計畫。

2014年4月19日離職，他在同年6月18日另受雇於香港商鑫澤數碼公司，擔任該公司顧問並負責CPU晶片設計前端整合工作。但晶片製成階段有前、 後端區別，技術各異，並無競爭或實質相同可言。

他主張，聯發科明知他無重製、洩漏營業秘密，也未違反所簽署的聘僱契約書的營業秘密條款，卻惡意向智慧財產法院聲請定暫時狀態假處分，並經准許及聲請強制執行，導致他從2015年4月10日至隔年4月19日止無法工作，形同失業一年。

此舉，導致他受有原預期可從鑫澤取得年薪約為280萬3334元(美金8萬9592元)、無法分受2013年度聯發科員工分紅獎金、無法分得鑫澤2014年度及2015年度員工分紅獎金、2016年度員工分紅獎金的12分之5的損害。

因此，請求賠償薪資損害280萬3334元、員工分紅損害100萬元本息；且聯發科惡意向媒體透露而讓他被報導，不法侵害他工作權及名譽權，另請求賠償慰撫金200萬元本息並登報道歉。

一審審理後，判聯發科應給付徐美金10萬4409元本息。案經上訴，二審認為，雙方簽立聘僱契約書及會簽單，均屬定型化契 約，裡面「競業禁止條款」無限制職務類型，且就競業禁止區域、 對象、職業活動範圍為何，均不具體明確。

法院指出，聯發科以空泛且漫無標準地限制離職員工工作權，危及徐男經濟生存能力，顯然逾越合理範圍，且也沒給予任何補償，勞資雙方權利義務顯然失衡，該競業禁止條款應屬無效。

法院認為，徐男可依法請求聯發科補償他在一定期間競業禁止所受的損害。法院審酌徐男自行舉證證明賠償部分，今廢棄原判決，改判聯發科應給付198萬5000元。可上訴。