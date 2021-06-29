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大陸女擅離指定檢疫處所 執行官扣她銀行存款10萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

大陸劉姓女子去年自大陸來台，不遵防疫規定擅自離開指定的檢疫處所，遭台中市衛生局裁罰新台幣10萬，經通知仍不理會，法務部執行署台中分署執行官查出劉女在金融機構有存款，核發執行命令扣押她的存款10萬。圖／本報資料照
大陸劉姓女子去年自大陸來台，不遵防疫規定擅自離開指定的檢疫處所，遭台中市衛生局裁罰新台幣10萬，經通知仍不理會，法務部執行署台中分署執行官查出劉女在金融機構有存款，核發執行命令扣押她的存款10萬。圖／本報資料照

大陸劉姓女子去年自大陸來台，不遵防疫規定擅自離開指定的檢疫處所，遭台中市衛生局裁罰新台幣10萬，經通知仍不理會，法務部執行署台中分署執行官查出劉女在金融機構有存款，核發執行命令扣押她的存款10萬元，經銀行回報已配合執行命令全數扣押，故台中分署再核發收取命令，通知銀行將扣押款解送移送機關。

劉女於去年11月19日自中國大陸入境後不久，不遵守防疫規定擅自離開指定檢疫處所（位於中市東區力行路)，經台中市東區區公所里幹事會同中市警察局合作派出所警員至現場查獲，函送台中市政府衛生局依違反傳染病防治法規定，於今年1月底裁罰新台幣10萬元，經通知仍不理會，轉中市政府法制局於4月下旬移送法務部行政執行署臺中分署執行。

台中分署受理後發現義務人劉女係大陸地區人士，立即到中市東區力行路劉女指定檢疫處所現場執行，現場係一棟大樓，管理員表示不認識且劉女並非住戶，不知她的下落，執行官不因此而鬆手。

執行官發現劉女有居留證研判她可能在台金融機構有往來，即積極調查果然如此，立即核發執行命令扣押她的存款10萬，經銀行回報已配合執行命令全數扣押，故台中分署再核發收取命令，通知銀行將扣押款解送移送機關。

衛生局 台中市 東區

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