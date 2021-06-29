聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園男不帶證闖醫院被攔 揍保全又罵三字經被判拘60天
桃園市羅姓男子日前要進醫院探視友人，沒帶陪病證卻試圖硬闖，被保全攔下後心生不滿，竟出手傷人，被壓制還吐口水並出言辱罵。法院認為他不思理性溝通就動手，又缺乏尊重他人名譽之法治觀念，判他拘役60天。
羅姓男子（57歲）去年3月8日晚間7時55分許到衛福部桃園醫院欲探訪友人，卻未攜帶陪病證被林姓男保全攔下，心生不滿竟出拳毆打，造成保全臉部擦挫傷，大片瘀青。
另一名邱廖姓男保全見狀，趕緊上前協助壓制羅男，等警方到場處理。過程中羅男不但對邱廖姓保全吐口水，還出言辱罵「俗辣」及三字經等惡言。
法官認為，羅男僅因未符合醫院探病規定被攔阻，竟不思理性溝通，即出手傷人，被壓制時又因無法克制己身情緒，口出穢語辱罵，缺乏尊重他人名譽之法治觀念，所為應予非難。
判決書指出，審酌羅男犯後坦承犯行，態度尚可，依傷害罪判他拘役50天、公然侮辱罪判30天，合併執行拘役60天，若易科罰金則以每天1000元折抵，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言