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桃園男不帶證闖醫院被攔 揍保全又罵三字經被判拘60天

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園羅姓男子沒帶陪病證被醫院保全攔下，竟出手打人又惡言羞辱，遭判拘役60天。圖為部立桃園醫院。圖／本報資料照
桃園羅姓男子沒帶陪病證被醫院保全攔下，竟出手打人又惡言羞辱，遭判拘役60天。圖為部立桃園醫院。圖／本報資料照

桃園市羅姓男子日前要進醫院探視友人，沒帶陪病證卻試圖硬闖，被保全攔下後心生不滿，竟出手傷人，被壓制還吐口水並出言辱罵。法院認為他不思理性溝通就動手，又缺乏尊重他人名譽之法治觀念，判他拘役60天。

羅姓男子（57歲）去年3月8日晚間7時55分許到衛福部桃園醫院欲探訪友人，卻未攜帶陪病證被林姓男保全攔下，心生不滿竟出拳毆打，造成保全臉部擦挫傷，大片瘀青。

另一名邱廖姓男保全見狀，趕緊上前協助壓制羅男，等警方到場處理。過程中羅男不但對邱廖姓保全吐口水，還出言辱罵「俗辣」及三字經等惡言。

法官認為，羅男僅因未符合醫院探病規定被攔阻，竟不思理性溝通，即出手傷人，被壓制時又因無法克制己身情緒，口出穢語辱罵，缺乏尊重他人名譽之法治觀念，所為應予非難。

判決書指出，審酌羅男犯後坦承犯行，態度尚可，依傷害罪判他拘役50天、公然侮辱罪判30天，合併執行拘役60天，若易科罰金則以每天1000元折抵，可上訴。

保全 公然侮辱

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