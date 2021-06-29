薔薔爸踢爆假購屋真套利 詐團13人有罪 首腦判12年6月

中華地政士聯合法律事務所實際負責人陳國帥，2018年間遭女藝人薔薔的父親林茂樹踢爆「假購屋、真套利」詐騙眾多屋主，檢方偵結起訴17人。士林地方法院審結，依組織犯罪、詐欺等罪嫌，判處陳國帥12年6月徒刑，強制工作3年，12人判處1年6月至8年2月不等刑期，4人無罪，未扣案犯罪所得1億8842萬9910元沒收。

判決指出，陳國帥2017年9月間指揮組織犯罪，以「中華地政士聯合法律事務所、中華國際資產公司」犯下「假購屋、真套利」詐欺眾多屋主。陳國帥指揮業務員林、趙、簡等人，在網路及房仲公司，尋覓「無設定抵押權或其他擔保物權」的房地，業務員再以個人名義看屋，冒充夫妻或親友名義佯稱「購屋自住」隱瞞實際買受人身分。

業務員緊接著稱「信用不佳、名下已有登記不動產，會由親戚出資購買、登記在第三人名下」說服屋主同意給付尾款期限為3個月，且隱瞞地政士沈咨凡是中華地政士事務所員工身分，讓屋主透過其他與陳國帥有業務往來的地政士，辦理不動產買賣業務。

陳國帥指示業務員、沈咨凡或其他不知情地政士，事先擬定不動產買賣契約書（無契約審閱期）向屋主解說契約書，內容包含「第3期尾款在買方無貸款時，買方辦妥移轉登記過戶後，銀行貸款完畢、尾款交付日前支付本期價款並同時辦理交屋」導致屋主誤以為代書保管備證文件、尾款由買賣標地房地向銀行設定抵押後直接匯入屋主帳戶，誤會買家有履約真意。

陳國帥在取得房地所有權移轉登記後，指示房地所有權人，以房地最高限額抵押權，或辦理信託登記等方式「向民間金主短期借款」但取得款項後沒如實支付尾款，反而指示中華地政士事務所會計，轉匯至中國國際資產公司帳戶，作為事務所每月固定支出及先前人頭購得的不動產貸款利息，持續以同一手法詐欺20多名被害屋主。

女藝人薔薔林嘉凌的父親林茂樹，2018年6月間，在網路商刊登出售房地廣告，業務員看到後依照陳國帥指示談買賣，林茂樹同意用出售房地，分為200萬、200萬、1600萬三期支付，也將所有權狀、印鑑，交給沈咨凡保管，業務員在2018年6月25日匯款到信託帳戶裡。

林茂樹證稱，因接獲國泰世華銀行通知「沈咨凡有問題」他察覺有異，就到陳國帥的中華地政士聯合法律事務所制止不動產買賣交易。林茂樹指出，假設他知道沈是實際買主，又是陳國帥的員工，不可能把證件交給沈；正常買賣，應該由代書辦理，沒有買方沈自己拿權狀，還跟民間的金主借錢，應該要跟銀行借錢後，匯款到國泰世華帳戶。

林茂樹2018年間對於此事開記者會爆料，被害人逐一現身提告，2018年9月5日士林地檢署指揮搜索陳國帥的事務所及資產公司。

陳國帥辯稱，因為告訴人不熟悉買賣程序，才造成一連串糾紛，這純粹的民事爭議，各告訴人及被害人都是在尾款給付期限未到前，提出刑事告訴和民事假扣押，導致我後續無法給付尾款，且買方隱瞞實際買受人及使用自己的代書，是非常正常的事情，各大仲介公司都是如此，並非詐欺。

辯護人稱，陳國帥僅是為了解節省購屋成本，才會自己開公司，非從事犯罪組織，買賣房子是為了賣出或出租獲利，但最後創業失敗，才無給付尾款，本案是單純債務不履行，雖然陳在契約中佔賣方便宜但不代表詐欺，不動產先過戶、設定抵押也符合契約約定，本案是陳國帥資金周轉不靈無法清償，若未遭林茂樹等人「訴諸媒體」實際上可慢慢清償個屋主尾款。

沈咨凡辯稱，單純作見證及代理，後續房地抵押都跟我無關，見證簽約過程，且錄音錄影一條條解釋條約給買賣雙方，過程無施用詐術，也沒有曲解條約讓雙方產生誤解。業務員辯稱，只是單純工作，不知道陳國帥等人詐欺。

合議庭認為，陳國帥等人雖然一再辯稱，本案是因為林茂樹訴諸媒體報導，才導致陳國帥無力付款，但實際上陳國帥等人，在2018年3月已經無力支付尾款，與林茂樹所為無關連，不採信其說詞。

合議庭審酌，陳國帥等人明知自身無力給付全額房地價款，也無自願實際購入、持有，僅是把房地作為抵押、套利工具，邀李姓業務員、沈咨凡地政士等13人加入詐欺集團，嚴重損害各告訴人、被害人權益。