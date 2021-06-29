快訊

找不到感染源！新增案14734為Delta變異株 太太也染疫

【6/29確診地圖】本土新增54例、8死 陳時中：疫情相對低點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公懲會前委員長遭彈劾 石木欽批監察院「看圖說故事」

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

前公務員懲戒委員會委員長石木欽被控在擔任最高法院法官等職務期間，長期與涉訟當事人翁茂鍾不當接觸，還以妻兒名義，買進翁所經營公司的股票賺取利益，去年8月遭監察院彈劾，懲戒法院今天下午2點審理。石木欽表示，監察院所提的彈劾程序明顯違法，本案應為不受理判決。

石木欽表示，依監察法施行細則第9條，彈劾案審查不成立，應由提案委員二人以上於10日內提出異議。逾期未異議，原審查決定確定。

石指出，本案最初由監察委員王美玉、蔡崇義及林雅鋒3人提出彈劾，並於2010年6月19日審查後決議「不成立」。若不服審議結果，依法限王美玉、蔡崇義及林雅鋒其中二人，於10日內提出異議，逾期，則原審查結果即為確定。

石表示，依監察院移送資料，無從得知是否於10日期限內提出異議，則本件是否逾期異議，十分可疑；且高涌誠究竟如何接辦本件彈劾案，事實也不明。石請求職務法庭函請監察院提供與本件彈劾案的相關資料，監察院回覆「彈劾程序屬其職權，不予答復」，他認為監察院此舉，有意迴避法院監督。

第一次彈劾不成立後，由王美玉及非原提案委員高涌誠提出再審查提案，石認為再審查提案程序明顯違反監察法施行細則第9條規定，且有重大瑕疵，因此本案彈劾移送程序違背規定，應為不受理判決。

此外，石木欽認為依公務員懲戒法第20條規定，最長時效10年，故以彈劾案文送達法院日回溯10年，2010年8月18日以前行為，追懲時效均已完成，不應彈劾。石說，關於時效問題，司法院在他之後的案件，也承認適用追懲時效。

因法官法2012年7月6日才開始施行，石木欽認為基於法律不溯及既往原則，此前的行為，應不能適用法官法。石認為這些瑕疵顯而易見，但監察院視若無睹，全體監察委員更無人敢言，一致將1997年7月至2017年長達20年的事實，列入同意彈劾範圍，違反法官法，殊難想像。

石木欽認為監察院只憑筆記本「看圖說故事」，羅織彈劾事實。

前公務員懲戒委員會委員長石木欽。圖／聯合報系資料照
前公務員懲戒委員會委員長石木欽。圖／聯合報系資料照

監察院 石木欽 彈劾案 翁茂鍾

延伸閱讀

司改會提「法庭之友」意見 石木欽：有干涉審判之嫌

石木欽懲戒案將開庭 司改會遞交第2份法庭之友意見書

石木欽懲戒案將開庭 司改會遞狀要求不得判免議

稱約談陳時中不厚道 藍委批蘇揆混亂憲政體制

相關新聞

石木欽懲戒案將開庭 司改會呼籲實質審切勿草率結案

公懲會前委員長石木欽遭監察院彈劾後，案件由懲戒法院審理，今下午2點開庭，公開言詞辯論。民間司改會司改會辦公室主任蕭逸民受...

游迺文勞金炒股危害大 審判中第3度羈押禁見

勞動部勞動基金局國內投資組前組長游迺文被控配合寶佳集團炒作遠東百貨股票，依貪汙等罪起訴，移審後羈押近5個月；游日前聲請交...

侵占中電上億元資金 董事長周麗貞二審判9年徒刑

生產「東亞」燈具的中國電器公司董事長周麗真涉掏空，台北地方法院依證券交易法判她12年徒刑，併科罰金3億元，前總經理張志偉...

對警比中指當場被逮 28歲男處拘役20日悔不當初

28歲李姓男子4月26日晚間10時多，在台南市住處附近與鄰居發生糾紛，不滿意到場的歸仁警分局文賢派出所兩員警處理態度，接...

薔薔爸踢爆假購屋真套利 詐團13人有罪 首腦判12年6月

中華地政士聯合法律事務所實際負責人陳國帥，2018年間遭女藝人薔薔的父親林茂樹踢爆「假購屋、真套利」詐騙眾多屋主，檢方偵...

公懲會前委員長遭彈劾 石木欽批監察院「看圖說故事」

前公務員懲戒委員會委員長石木欽被控在擔任最高法院法官等職務期間，長期與涉訟當事人翁茂鍾不當接觸，還以妻兒名義，買進翁所經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。