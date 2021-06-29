公懲會前委員長遭彈劾 石木欽批監察院「看圖說故事」

前公務員懲戒委員會委員長石木欽被控在擔任最高法院法官等職務期間，長期與涉訟當事人翁茂鍾不當接觸，還以妻兒名義，買進翁所經營公司的股票賺取利益，去年8月遭監察院彈劾，懲戒法院今天下午2點審理。石木欽表示，監察院所提的彈劾程序明顯違法，本案應為不受理判決。

石木欽表示，依監察法施行細則第9條，彈劾案審查不成立，應由提案委員二人以上於10日內提出異議。逾期未異議，原審查決定確定。

石指出，本案最初由監察委員王美玉、蔡崇義及林雅鋒3人提出彈劾，並於2010年6月19日審查後決議「不成立」。若不服審議結果，依法限王美玉、蔡崇義及林雅鋒其中二人，於10日內提出異議，逾期，則原審查結果即為確定。

石表示，依監察院移送資料，無從得知是否於10日期限內提出異議，則本件是否逾期異議，十分可疑；且高涌誠究竟如何接辦本件彈劾案，事實也不明。石請求職務法庭函請監察院提供與本件彈劾案的相關資料，監察院回覆「彈劾程序屬其職權，不予答復」，他認為監察院此舉，有意迴避法院監督。

第一次彈劾不成立後，由王美玉及非原提案委員高涌誠提出再審查提案，石認為再審查提案程序明顯違反監察法施行細則第9條規定，且有重大瑕疵，因此本案彈劾移送程序違背規定，應為不受理判決。

此外，石木欽認為依公務員懲戒法第20條規定，最長時效10年，故以彈劾案文送達法院日回溯10年，2010年8月18日以前行為，追懲時效均已完成，不應彈劾。石說，關於時效問題，司法院在他之後的案件，也承認適用追懲時效。

因法官法2012年7月6日才開始施行，石木欽認為基於法律不溯及既往原則，此前的行為，應不能適用法官法。石認為這些瑕疵顯而易見，但監察院視若無睹，全體監察委員更無人敢言，一致將1997年7月至2017年長達20年的事實，列入同意彈劾範圍，違反法官法，殊難想像。