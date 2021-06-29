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侵占中電上億元資金 董事長周麗貞二審判9年徒刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

生產「東亞」燈具的中國電器公司董事長周麗真涉掏空，台北地方法院依證券交易法判她12年徒刑，併科罰金3億元，前總經理張志偉遭處9年6月徒刑，併科罰金1億元。案經上訴，台灣高等法院今改判周女、張各9年、8年徒刑，各沒收5814萬元犯罪所得。

同案被告劉正楷二審被依證交法侵占罪判刑3年10月，犯罪所得76萬5千元沒收；此外，陳逢璿、李鑫濃、黃加州等共犯犯修正前洗錢防制法之洗錢罪，各處有期徒刑5月、6月、6月，均緩刑2年，緩刑期間付保護管束，支付公庫30萬元、提供60小時義務勞務。

周麗真、張志偉被控利用CLS、GLI等6家海外公司掏空中電資產，並找陳逢璿擔任CLS人頭負責人，但周、張兩人實際仍掌控公司經營。2011年11月間，周麗真、張志偉指示中電藉預付款、投資款等多種名目，以445萬元美金匯給CLS，中電卻未製作交易傳票，也未在中電年度財報上揭露，以假交易方式掏空中電。

周麗真、張志偉明知中電百分百投資的海外子公司GLI在2011年11月間，以現金增資發行新股名義籌資750萬美金，實際上GLI增資款並非由中電認購，是由周、張掌握的CLS公司斥資750萬美金認購。

檢方當初起訴認定，掏空案造成原本由中電百分百投資的海外子公司GLI，中電掌握的GLI股權被稀釋至40%，ＧＬＩ也因中電持股未超過50%，不必與中電合併財報；張志偉還指示GLI以每股18.8元美金高價收購自己公司41萬餘股股票，掏空資產2億3千萬元。

高等法院審理，認為周麗真、張志偉覬覦中電集團資金而欲加以侵占，為美化中電公司財務報表，藉由中電購進的各式LED模組、設備等商品，在中電公司及由其等實質控制的境外公司間，從事對中電公司不利益的非常規交易。

高院認定被告找來劉正楷配合，藉由向境外公司採購儲能櫃，一方面沖銷對該境外公司虛銷LED商品產生的應收帳款，達到虛增中電公司營收及美化財務報告的目的；另一方面，周麗真、張志偉則藉由金流複雜的非常規交易，由他們實質控制的境外公司帳戶侵占中電流出的部分資金，合計1億1629萬元。

因高院認定周麗真等人的有罪範圍較一審少，也影響到中電公司受損害、侵占及犯罪所得沒收金額認定，因此撤銷改判。

中國電器公司董事長周麗真。圖／聯合報系資料照
中國電器公司董事長周麗真。圖／聯合報系資料照

掏空 洗錢 台灣高等法院

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