游迺文勞金炒股危害大 審判中第3度羈押禁見

勞動基金運用局前國內投資組組長游迺文，涉嫌護航寶佳獲利約4.5億元而遭查辦。圖／聯合報系資料照片

勞動部勞動基金局國內投資組前組長游迺文被控配合寶佳集團炒作遠東百貨股票，依貪汙等罪起訴，移審後羈押近5個月；游日前聲請交保，台北地方法院審理認為，游仍有串證、逃亡之虞，裁定下月8日起延長羈押禁見2個月。

游迺文今年2月被起訴、移審、羈押，第一次押期3個月到5月8日止，合議庭嗣後再裁定他羈押禁見2個月到下月8日止，第二次押期也將屆。法官新作成裁定，致游迺文審判中第三度羈押禁見。

裁定書說，游迺文否認犯行，但自檢察官起訴書證據清單的各項證據，游確有主動發起、參與2020年8月10日的炒股聚餐，另多次向參與聚餐者提及購買遠百。

證據顯示，聚餐後，受勞金局委託代操投資的復華、統一、群益證券公司及勞金局開始買進遠百，以利寶佳資產管理、嘉源投資公司大量出脫遠百股票，多次影響遠百股票的開、收盤價及盤中成交價，有多次相對成交行為。

游迺文涉犯貪汙違背職務收賄罪、圖利罪、證券交易法操縱股價罪、證券投資信託及顧問法損害證券投資信託基金資產罪，犯罪嫌疑重大，游犯重罪，有高度可能逃亡。

全案除游迺文外，共同被告如業者唐楚烈、邱裕元、邱明強、劉建賢、闕志昌、孫民承、郭士慶、謝志英也遭重罪起訴，共犯們雖否認犯罪，但依起訴書事實，游迺文是犯罪主導者，有與共犯勾串的可能，另有串證之虞。

合議庭認為，考量游迺文危害勞動基金管理資產甚鉅，審酌案情、國家刑事司法權有效行使與公共利益維護，游羈押原因還是存在，裁定自下月8日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信。