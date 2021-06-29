安置少年怕黑怕鬼 輔導員陪睡覺卻猥褻 判4年定讞

天主教福利會附設的少年安置中心練姓前生活輔導員涉猥褻4名少年，台北地院認定他犯15罪，依準強制猥褻等罪判練4年10月徒刑。台灣高等法院認定練僅觸摸3人、犯6罪，改判刑4年；案經上訴，最高法院駁回定讞。

位在新北市的這所安置中心協助收容由社政單位、法院轉介的兒童、少年，其中多為家庭功能不足、曾遭受重大嚴重身體或精神不當對待。練姓男子從2015年4月起，在安置中心擔任生活輔導員，但2017年間，他遭控對當時年僅13、14歲的4名少年猥褻。

高院調查，練姓男子利用在安置中心留守過夜時下手。其中一名少年因害怕暗夜，到值班室找練聊天，並睡在值班室上下舖雙人床，練趁機將手伸入少年衣內，從他胸部摸進內褲。

2017年10月1日，另一名少年因白天看了恐怖片，而室友又有很多「娃娃」，他嚇得不敢在自己的寢室睡覺，也跑到值班室和練一起睡。少年指控，當時他穿短褲睡覺，練卻摸捏他大腿，只好假裝拉棉被動一下身體，練才停下來。少年後來去上廁所，回床後練將手伸進他鼠蹊部，少年蜷曲身體「一直動」，練才罷手。

練也用相同手法對第三名少年猥褻。少年說，一起睡覺時，輔導員一直抓著他的生殖器，這種狀況發生了兩次，他曾問「為什麼要摸我？」，練第一次沒回答，第二是則說是「不小心的」。

不過練否認犯案，辯稱和少年睡覺時都是各睡各的，沒有不當接觸，可能是他改變管教態度，才讓少年們刻意不實指控。

高院認為3名遭猥褻少年中2人有輕度身心障礙，練卻沒善盡保護職責，嚴重妨害少年人格、身心正向發展，還一直狡辯，不應輕縱。3名少年共遭猥褻6次，高院判應執行4年徒刑。

檢方雖指控練姓男子強扯第四名少年陰囊9次，但高院認為這名少年自稱遭猥褻的次數多達9次，但卻是在快3個月後才出面指訴，且情節和其他3人不同，證據有疑點，改判這部分無罪。