惡劣詐團成員圈禁人頭戶 肖想疫情間不能押結果栽了

詐騙集團在網路刊登「招募人才」訊息，收應徵者的金融帳號當人頭帳戶，並將應徵者圈禁在高雄85大樓的日租套房，直到帳戶被列為警示帳戶後，才依禁錮時間付錢放人。看守應徵者的詐團成員黃姓男子落網，還稱「疫情期間，你們不能羈押我」，但結果檢方聲押他獲准。

據了解，詐騙集團在臉書刊登「招募人才夥伴」訊息後，至少4人聯繫後，獲悉可獲招待吃住並有酬金可領，便前往85大樓的日租套房應徵工作，先後由黃姓男子（30歲）將他們的銀行存摺和金融卡轉交他人，扣住他們的手機後，將他們各自圈禁房間看電視、睡覺，由黃負責看管，直到他們的帳戶被詐騙集團當人頭戶使用，並遭警方列為警示帳戶後才放人。

警方根據警示帳戶，約詢4名人頭戶，4人都稱在日租套房內接受招待，事後有人領5000元，也有人領1萬元的酬勞。據調查，5月到6月，共有60多名受騙人將600多萬元匯入這4人的金融帳戶。