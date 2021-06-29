聽新聞
test
0:00 / 0:00
惡劣詐團成員圈禁人頭戶 肖想疫情間不能押結果栽了
詐騙集團在網路刊登「招募人才」訊息，收應徵者的金融帳號當人頭帳戶，並將應徵者圈禁在高雄85大樓的日租套房，直到帳戶被列為警示帳戶後，才依禁錮時間付錢放人。看守應徵者的詐團成員黃姓男子落網，還稱「疫情期間，你們不能羈押我」，但結果檢方聲押他獲准。
據了解，詐騙集團在臉書刊登「招募人才夥伴」訊息後，至少4人聯繫後，獲悉可獲招待吃住並有酬金可領，便前往85大樓的日租套房應徵工作，先後由黃姓男子（30歲）將他們的銀行存摺和金融卡轉交他人，扣住他們的手機後，將他們各自圈禁房間看電視、睡覺，由黃負責看管，直到他們的帳戶被詐騙集團當人頭戶使用，並遭警方列為警示帳戶後才放人。
警方根據警示帳戶，約詢4名人頭戶，4人都稱在日租套房內接受招待，事後有人領5000元，也有人領1萬元的酬勞。據調查，5月到6月，共有60多名受騙人將600多萬元匯入這4人的金融帳戶。
高雄市刑大偵五隊今天表示，6月23日警方赴85大樓的日租套房，逮捕到黃姓男子，黃還質疑警方「憑什麼抓我？」並稱「疫情期間，你們不能羈押我！」還趁員警盤查他的身分，拔腿要逃，立即被員警壓制在地，逮捕他查辦。他一再不吐實，經高雄地檢署檢察官向法官聲押獲准。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言