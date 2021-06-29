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對警比中指當場被逮 28歲男處拘役20日悔不當初

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

28歲李姓男子4月26日晚間10時多，在台南市住處附近與鄰居發生糾紛，不滿意到場的歸仁警分局文賢派出所兩員警處理態度，接連比中指，並辱罵、出言挑釁，涉嫌妨害公務當場被逮。他事後驚覺事情鬧大了很後悔，希望可以跟警察達成和解，台南地院認他有悔意，犯侮辱公務員罪，處拘役20日，可上訴。

李在警詢及偵查中坦承不諱，並有員警職務報告、密錄器錄影擷取畫面、密錄器錄影檔案光碟佐證，法官認其自白與事實相符。

台南地院認為，李於身著制服李姓及黃姓兩員警獲110派案到場處理民眾糾紛，依法執行職務時，對2人手比中指，該手勢依現今一般社會通念，為三字經的肢體化言語，強烈含有侮辱他人之意。

台南地院審酌，李為智識成熟之成年人，因一時情緒激動，即以手比中指的舉動侮辱執行職務中的員警，藐視國家公權力正當執行，未具尊重國家公權力的法治觀念，所為實在不可取。

惟考量李犯後始終坦承犯行，在警詢中陳述：「現在我很後悔，希望可以跟警察達成和解」等語，認有悔意，並兼衡其犯罪動機、手段、智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，認他犯侮辱公務員罪，處拘役20日，可易科罰金。

李姓男子對兩警比中指當場被逮，事後驚覺事情鬧大了，希望可以跟警察達成和解，台南地院認他有悔意，犯侮辱公務員罪，處拘役20日。圖／本報資料照
李姓男子對兩警比中指當場被逮，事後驚覺事情鬧大了，希望可以跟警察達成和解，台南地院認他有悔意，犯侮辱公務員罪，處拘役20日。圖／本報資料照

警察 妨害公務

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