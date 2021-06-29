聽新聞
test
0:00 / 0:00
對警比中指當場被逮 28歲男處拘役20日悔不當初
28歲李姓男子4月26日晚間10時多，在台南市住處附近與鄰居發生糾紛，不滿意到場的歸仁警分局文賢派出所兩員警處理態度，接連比中指，並辱罵、出言挑釁，涉嫌妨害公務當場被逮。他事後驚覺事情鬧大了很後悔，希望可以跟警察達成和解，台南地院認他有悔意，犯侮辱公務員罪，處拘役20日，可上訴。
李在警詢及偵查中坦承不諱，並有員警職務報告、密錄器錄影擷取畫面、密錄器錄影檔案光碟佐證，法官認其自白與事實相符。
台南地院認為，李於身著制服李姓及黃姓兩員警獲110派案到場處理民眾糾紛，依法執行職務時，對2人手比中指，該手勢依現今一般社會通念，為三字經的肢體化言語，強烈含有侮辱他人之意。
台南地院審酌，李為智識成熟之成年人，因一時情緒激動，即以手比中指的舉動侮辱執行職務中的員警，藐視國家公權力正當執行，未具尊重國家公權力的法治觀念，所為實在不可取。
惟考量李犯後始終坦承犯行，在警詢中陳述：「現在我很後悔，希望可以跟警察達成和解」等語，認有悔意，並兼衡其犯罪動機、手段、智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，認他犯侮辱公務員罪，處拘役20日，可易科罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言