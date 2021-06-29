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藝品商被殺32刀慘死 凶嫌未達極度殘虐逃判死

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

珠寶商黃焌柚教唆李政達等人，由李持折疊刀殺張姓藝品商32刀致死，搶走價值上千萬的天珠，一審依強盜殺人等罪將2人判處死刑，但二審以2嫌在看守所表現良好、獲家人支持。有意願與被害人家屬和解，無從認2人是窮兇極惡之徒或有暴力犯罪習慣，合議庭認2人尚未達極度殘虐，仍有教化可能，改判2嫌為無期徒刑。可上訴。

二審囑託專業諮商心理師對黃梭柚、李政達進行量刑前社會調查報告，了解被告身心狀態與社會適應，查出黃焌柚從小得到良好家庭、學校的教養，大學未畢業出國遊學打工，成年就業從商都是當老闆賺錢，曾經有許多成功經驗，人格特質傾向為高自尊、較高防衛、非衝動型、人際和諧、對案件有被迫害感，犯案後父母仍對他予以深厚的信任與支持。

李政達則因父親酗酒早逝，家境不好，自小承受許多超齡的責任與壓力，在校時無心課業，高中階段本有棒球教練並推薦保送大學機會，因之前打工餐廳廚師邀約要給他正職工作遂直接進入職場，李對餐廳工作擁有極高的興趣，也展現相當的學習毅力，擁有廚師證照乙丙級，人格特質傾向為易衝動，犯案後母親感到生氣但也自責，幾乎每天送午餐到看所守，仍給予被告相當支持。

合議庭參酌黃焌柚、李政達在押期間生活作息正常，房舍內與人相處和睦，共同參與房內清潔工作，也亦均配合所內安排心理師進行個別輔導。足見2人素行良好，生活狀況可稱均屬積極向上的人生，無從認2人是窮兇極惡之徒或有暴力犯罪之習慣。

此外，被害人的辯護律師表示欲提起刑事附帶民事訴訟，請求賠償總額約600多萬元，經法官詢問有無意願進行調解時，黃及李均明確表示賠償意願，但被害人家屬認2人未完全坦承犯行，而拒絕調解，雖本案未能調解賠償被害人家屬，然仍可見2人已稍感同到被害人家屬的傷痛，確須負擔賠償損害意願。

二審合議庭審酌，黃焌柚、李政達與被害人張男的關係，就本案強盜殺人犯行具有相當程度的計畫性，動機乃在於奪取被害人的天珠，犯罪手法雖屬殘暴，但尚未達於極度殘虐、執拗程度，並考量黃、李的過往素行及生活狀況尚屬正常，若施以最長期監禁、教化，尚非全無教化遷善可能，因此撤銷一審判決，改判無期徒刑。

李政達受珠寶商黃焌柚教唆，持折疊刀殺張姓藝品商32刀致死，搶走價值上千萬的天珠，二審合議庭認黃與李仍有教化可能，撤銷一審死刑判決，改判2嫌為無期徒刑。圖／本報資料照
李政達受珠寶商黃焌柚教唆，持折疊刀殺張姓藝品商32刀致死，搶走價值上千萬的天珠，二審合議庭認黃與李仍有教化可能，撤銷一審死刑判決，改判2嫌為無期徒刑。圖／本報資料照

強盜 殺人

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