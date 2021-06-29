2嫌殺害藝品商奪天珠 一審死刑二審逆轉無期

珠寶商黃焌柚與張姓藝品商合夥經營天珠買賣，懷疑張利潤分配不均，私下將「天地眼中眼」販售得款人民幣38萬，經張催討引發黃的殺機，黃教唆同夥李政達等人，由李持刀刺殺張32刀慘死，搶走價直1042萬的14顆天珠，一審認黃、李惡性重大，依強盜殺人等罪判2人死刑，2人不服上訴二審，台中高分院合議庭認2人尚未達極度殘虐，仍有教化遷善可能，遂撤銷一審判決，改判黃焌柚、李政達無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

本案共有7名被告，一審依強盜殺人等罪將黃焌柚、李政達判處死刑、褫奪公權終身，同夥的李之楷無期徒刑，蔡信佑15年6月、洪男6月、黃男5月、邱男4月徒刑。其中黃焌柚等4人上訴，二審將黃焌柚、李政達改判無期徒刑，合議庭並認李之楷、蔡信佑上訴無理由，維持一審原判。

一審審酌，黃焌柚（41歲）及李政達（27歲）因需錢孔急，計劃本案強盜殺人犯行，且黃為避免曝光，退居幕後，由李政達出面與其他共犯聯繫及下手實施，犯罪心思縝密，李政達手段冷酷殘暴漠視生命，法官認兩人有永久與世隔離必要，將兩人判處死刑。黃及李不服上訴二審。

二審合議庭審酌，黃焌柚、李政達與被害人張男的關係，就本案強盜殺人犯行具有相當程度的計劃性，動機乃在於奪取被害人的天珠，犯罪手法雖屬殘暴，但尚未達於極度殘虐、執拗程度，並考量黃、李的過往素行及生活狀況尚屬正常，可稱均屬積極向上的人生，無從認其等係窮兇極惡之徒或有暴力犯罪習慣。

合議庭認黃焌柚、李政達若施以最長期監禁、教化，尚非全無教化遷善可能。無期徒刑依刑法規定須執行逾25年，且有懺悔實據者，始得假釋出獄，法官因此撤銷一審判決，改判黃、李無期徒刑，褫奪公權終身。

檢審查出，黃焌柚與張姓藝品商因天珠而結識多年的友人，且2人曾有合夥出資經營天珠買賣生意，黃因自認張就天珠買賣利潤分配不均，謀自行填補張少分配予他的利潤，即於2019年4月間前，將合夥共有的「天地眼中眼」出售，且將得款人民幣38萬餘元均歸為己有。

2019年4 月間，張向黃追討天珠「天地眼中眼」未果，且得知黃已自行將天珠出售心生不滿，對外宣稱黃焌柚所出售的「天地眼中眼」天珠是他所有，黃焌柚得知後即與張生嫌隙。

同時，黃焌柚因涉犯銀行法案件，經新北地方檢察署檢察官起訴，由法官審理中，而有籌措律師費之需求，黃焌柚遂於2019年11月初，前往李政達位在中市住處，與李聊及他與張間的糾紛，李政達因亦有債務需錢孔急，遂計劃殺害張劫財。由李找幫手，李透過邱男找來阿楷、洪男、黃男等人，將張綁來殺掉再埋屍，並奪取隨身攜帶天珠販售，來協助的人，每人可得報酬新台幣3萬。

黃透過手機傳被害人張的大頭照、生活照、台胞證、手機號碼給李政達，並指示李準備圓鍬、手套、童軍繩等物。同年11月18日，黃告訴李已找好太平區十九甲山區、望高竂等處作為埋屍地點。

黃與李商討以誘騙方式， 讓張至一定地點，再綁人奪珠殺害埋屍，同月24日李聯絡張，以購買天珠為由，約張在北屯區春水堂後方停車場見面，洪、黃因故未能到場，由李政達、李之楷、蔡信佑於次日前往，約定強盜張財物後，可獲取5萬元報酬，經蔡應允。

被害人抵達停車場後，阿楷出拳毆打張的後背，再與蔡男圍堵張，使張無法躲避，李振達持折疊刀朝張的頭頸部連刺32刀，再將受重傷的張帶上車，張身上有價值上千萬元的14顆天珠。