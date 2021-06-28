女子揪員警派出所前裸拍 專家解讀「反社會人格」

29歲的崔姓女子在高雄派出所外拍裸照，警方追查後發現掌鏡者是台中市警局警員，兩人大膽挑戰公權力，引起軒然大波，知名專業諮商心理師林萃芬解讀，裸拍除了為贏得社會關注外，直接挑戰警察公權力者，也可能具「反社會人格」，因為他們個性衝動、極端想要顛覆傳統，藉此追求更高刺激感。

據了解，崔女與林男在Twitter上認識短短數天，昨天林從台中南下高雄後，2人先是搭計程車到三民區的某旅館，再步行到鄰近派出所，由林拿著崔的手機，拍下裸照，上傳到Twitter，之後經過網路廣傳，警方在貼文發出後3小時內，找到崔女、林男。

崔連連向警方致歉，稱是酒後一時好玩才興起拍裸照，林男則說不知道崔會將照片上傳到Twitter上。警詢後依妨害風化、侮辱公署罪嫌送辦。裸拍族多次現身賣場、風景區、捷運等公共場所，昨深夜崔女直搗警察派出所，引起網友暴動追捧，直稱崔女「敢玩」。

曾出版書籍《從習慣洞察人心》，分析人性的專業諮商心理師林萃芬認為，會在公共場所裸拍，主要還是為了尋求社會關注，心態就就像小孩子搗蛋，想要吸引父母親注意，雖然可能遭受社會責備，但被人關注的需求高於責備壓力，就會促使這些人做別人不敢做的事，尋求心理上的刺激。

有別於常見的風景區、大眾交通工具裸拍，崔女找來員警好友，在派出所門前拍照，大膽向公權力宣戰，林萃芬也認為崔女等裸拍族可能具「反社會」人格。

她解釋，反社會性格通常較為衝動、極端，想要顛覆傳統，不按牌理出牌，追求更高的刺激感；崔女為追求更高的刺激，大膽跑到派出所前，還請來員警幫忙，因為風景區、捷運可能拍不夠，挑戰性低，才選擇直接挑戰公權力，之後引導網友來看，刺激感加倍，挑戰性高，也可以視為反社會性個的展現。