女子揪員警派出所前裸拍 專家解讀「反社會人格」
29歲的崔姓女子在高雄派出所外拍裸照，警方追查後發現掌鏡者是台中市警局警員，兩人大膽挑戰公權力，引起軒然大波，知名專業諮商心理師林萃芬解讀，裸拍除了為贏得社會關注外，直接挑戰警察公權力者，也可能具「反社會人格」，因為他們個性衝動、極端想要顛覆傳統，藉此追求更高刺激感。
據了解，崔女與林男在Twitter上認識短短數天，昨天林從台中南下高雄後，2人先是搭計程車到三民區的某旅館，再步行到鄰近派出所，由林拿著崔的手機，拍下裸照，上傳到Twitter，之後經過網路廣傳，警方在貼文發出後3小時內，找到崔女、林男。
崔連連向警方致歉，稱是酒後一時好玩才興起拍裸照，林男則說不知道崔會將照片上傳到Twitter上。警詢後依妨害風化、侮辱公署罪嫌送辦。裸拍族多次現身賣場、風景區、捷運等公共場所，昨深夜崔女直搗警察派出所，引起網友暴動追捧，直稱崔女「敢玩」。
曾出版書籍《從習慣洞察人心》，分析人性的專業諮商心理師林萃芬認為，會在公共場所裸拍，主要還是為了尋求社會關注，心態就就像小孩子搗蛋，想要吸引父母親注意，雖然可能遭受社會責備，但被人關注的需求高於責備壓力，就會促使這些人做別人不敢做的事，尋求心理上的刺激。
有別於常見的風景區、大眾交通工具裸拍，崔女找來員警好友，在派出所門前拍照，大膽向公權力宣戰，林萃芬也認為崔女等裸拍族可能具「反社會」人格。
她解釋，反社會性格通常較為衝動、極端，想要顛覆傳統，不按牌理出牌，追求更高的刺激感；崔女為追求更高的刺激，大膽跑到派出所前，還請來員警幫忙，因為風景區、捷運可能拍不夠，挑戰性低，才選擇直接挑戰公權力，之後引導網友來看，刺激感加倍，挑戰性高，也可以視為反社會性個的展現。
林萃芬說，如果裸拍是為了尋求社會關注，而派出所門前都已經挑戰過了，這些群體也有可能為尋求更大刺激，選一些比派出所挑戰性更大、更刺激的地點，這樣才會讓人看得有「驚喜」，贏得社會更高的關注。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言