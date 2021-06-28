說好的職缺不見了 法院判知名電子廠賠償求職者17萬

一家知名電子廠去年2月間招募員工，陳姓女子被通知錄取後，人資要求她盡速確認可到職日期，陳女隔日便向原公司請辭。隔了2週，人資突然又通知陳女原本的職缺已錄取他人，並安排另一個薪資較低的職缺給陳女。陳女認為該公司悔約，導致她離職，又花上6個月找新工作，要求該公司賠償約17萬元。新北地院審理認為，該電子廠確實未履約，不過審酌賠償的範圍，應以陳女正式離職日計算，因此判賠6日薪資，共5917元。

陳女提告指出，她想換工作，看到該知名電子公司招募員工，因此在去年2月20日參與研發部書記職缺的面試，過程中談到期望薪資為3萬5千元到4萬。面試結束後，人資口頭表示錄取，要陳女盡速與原公司確認離職事宜，才能安排員工訓練的日期。

陳女隔天便向原公司請辭，並告知人資。不料，過了約2週，她突然收到人資的面試感謝信，表示原職缺已額滿，陳女感到錯愕，進一步詢問人資原因。人資才表示，研發部書記一職錄用了內部其他單位的員工，並提供工程師助理的職缺給陳女，不過，陳女認為該職缺薪資為3萬2千元，工作地點頭一個月從新北市改為苗栗，她認為與原本職缺內容不同，她無法接受。

陳女表示，離職後卻沒辦法到新工作就職，額外又花了半年的時間才找到滿意的工作。她認為是該公司悔約，侵害她的權利，因此要求該公司賠償她半年的損失共約17萬元。

該公司辯稱，人資僅是肯定陳女的表現，並非錄取，且業界的做法都是先面試再發出正式通知。該公司認為，陳女離職日期定在3月中，2月提出離職時，應可以撤回離職申請，因此過失的責任在陳女。該公司指出，縱使他們有過失，也已提供另一職缺，如需賠償，應限於兩職缺的差額，而非6個月的損失賠償。

新北地院審理指出，只要雙方意思一致，無論是明示或默示，勞動契約就成立。根據人資與陳女的對話內容顯示雙方確實成立勞動契約，至於該公司抗辯未完成錄用流程，法官則認為流程並不影響契約成立。