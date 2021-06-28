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說好的職缺不見了 法院判知名電子廠賠償求職者17萬

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

一家知名電子廠去年2月間招募員工，陳姓女子被通知錄取後，人資要求她盡速確認可到職日期，陳女隔日便向原公司請辭。隔了2週，人資突然又通知陳女原本的職缺已錄取他人，並安排另一個薪資較低的職缺給陳女。陳女認為該公司悔約，導致她離職，又花上6個月找新工作，要求該公司賠償約17萬元。新北地院審理認為，該電子廠確實未履約，不過審酌賠償的範圍，應以陳女正式離職日計算，因此判賠6日薪資，共5917元。

陳女提告指出，她想換工作，看到該知名電子公司招募員工，因此在去年2月20日參與研發部書記職缺的面試，過程中談到期望薪資為3萬5千元到4萬。面試結束後，人資口頭表示錄取，要陳女盡速與原公司確認離職事宜，才能安排員工訓練的日期。

陳女隔天便向原公司請辭，並告知人資。不料，過了約2週，她突然收到人資的面試感謝信，表示原職缺已額滿，陳女感到錯愕，進一步詢問人資原因。人資才表示，研發部書記一職錄用了內部其他單位的員工，並提供工程師助理的職缺給陳女，不過，陳女認為該職缺薪資為3萬2千元，工作地點頭一個月從新北市改為苗栗，她認為與原本職缺內容不同，她無法接受。

陳女表示，離職後卻沒辦法到新工作就職，額外又花了半年的時間才找到滿意的工作。她認為是該公司悔約，侵害她的權利，因此要求該公司賠償她半年的損失共約17萬元。

該公司辯稱，人資僅是肯定陳女的表現，並非錄取，且業界的做法都是先面試再發出正式通知。該公司認為，陳女離職日期定在3月中，2月提出離職時，應可以撤回離職申請，因此過失的責任在陳女。該公司指出，縱使他們有過失，也已提供另一職缺，如需賠償，應限於兩職缺的差額，而非6個月的損失賠償。

新北地院審理指出，只要雙方意思一致，無論是明示或默示，勞動契約就成立。根據人資與陳女的對話內容顯示雙方確實成立勞動契約，至於該公司抗辯未完成錄用流程，法官則認為流程並不影響契約成立。

新北地院認為，該公司因找到其他人而不錄用陳女，顯然違反誠信原則，導致陳女信賴該公司而辭掉原工作，因此需要賠償。不過，法官認為，既然該公司有提供新職缺，薪資落差只有3千元，工作內容應是陳女可以勝任，因此後續六個月的損害並非該公司需要負責。新北地認定該公司僅需賠償陳女從原公司離職到原本說好新職缺到職的6天損失，共計5917元。可上訴。

陳姓女子錄取新工作而請辭原工作，兩週後卻收到感謝函，法院認為公司悔約要賠償。圖／聯合報系資料照
陳姓女子錄取新工作而請辭原工作，兩週後卻收到感謝函，法院認為公司悔約要賠償。圖／聯合報系資料照

離職

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