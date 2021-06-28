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台南八旬老翁昨到皮鞋店想縱火 今天被法官裁定收押

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

84歲卓姓老翁因多年前賣屋糾紛，27日帶著瓶裝汽油到傅姓男子經營的皮鞋店，砸破玻璃瓶內汽油，持香作勢要點燃，被傅及店員合力制止。卓說房子應該要補他差價，但店家認為他無理取鬧，警詢後昨晚送辦，檢方認為卓有再犯之虞，訊後向台南地院聲押，法官今天下午裁准收押。

台南地院法官認為，卓所涉縱火罪嫌為重罪，且有反覆實施的可能，以及逃亡之虞，今天下午2點多裁准收押。

警方調查，20多年前卓姓老翁妻子因為倒會欠債，將在台南東區鐵道旁的房子，以約400萬元的價錢賣給傅男等人；老翁認為房子後來漲價，心有未甘，昨天找上門理論。

卓坦承帶汽油到皮鞋店潑灑理論，但表示當年妻子因倒會，才把房子賣出抵債，現在鐵路地下化工程後，房子變成店面，價錢看漲，應該要補價差價給他才對。

傅妻說，當年和其他債權人買下房子，有合法房屋契約，卓曾來吵過一次，沒想到昨天來潑汽油，根本無理取鬧。

台南市東區大同路二段皮鞋店昨天被人潑汽油，涉案卓姓男子今天被法官收押，圖為員警到場蒐證。記者黃宣翰／攝影
台南市東區大同路二段皮鞋店昨天被人潑汽油，涉案卓姓男子今天被法官收押，圖為員警到場蒐證。記者黃宣翰／攝影

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